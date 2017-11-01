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الأحرار يفقد رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب مستشار من الاتحاد الدستوري

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 13:53 الأحرار يفقد رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب مستشار من الاتحاد الدستوري | بوليتيك
الأحرار يفقد رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت بسبب مستشار من الاتحاد الدستوري
انتخب ''أحمد أنجار'' عن حزب الأصالة والمعاصرة بمقر عمالة تارودانت صباح اليوم الاثنين 13 نونبر 2017، كرئيس للمجلس الإقليمي بحضور ممثلي السلطة المحلية بإقليم تارودانت، بعد فوزه على مرشح التجمع الوطني

 شوف تيفي

 

انتخب "أحمد أنجار" عن حزب الأصالة والمعاصرة بمقر عمالة تارودانت صباح اليوم الاثنين 13 نونبر 2017، كرئيس للمجلس الإقليمي بحضور ممثلي السلطة المحلية بإقليم تارودانت، بعد فوزه على مرشح التجمع الوطني للأحرار الذي فوجئ بتصويت عضو باسم الاتحاد الدستوري لصالح منافسه.

وتمكن "أحمد أنجار" من الفوز بالمنصب الذي كان يشغله عضو باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد حصوله على 15 صوتا من مجموع المستشارين الأعضاء بالمجلس الإقليمي والبالغ عددهم 27، حيث صوت له مستشارو حزب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، وعضو باسم الاتحاد الدستوري وكذا مستشار باسم التجمع الوطني للأحرار.

وعرفت عملية التصويت التي إحتضنها مقر عمالة تارودانت تنافسا قويا بين التجمع الوطني للأحرار وحليفه العدالة والتنمية، ضد جميع الأحزاب الأخرى الممدثلة في المجلس، حيث أسفر التنافس عن فوز أحمد أنجار، الذي يشغل منصب رئيس الجماعة القروية إيمولاس، بعد حصوله على 15 صوتا مقابل 12 صوتا "لمحمد ضباش" مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار.

 

 

 

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