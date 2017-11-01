 رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات | بوليتيك

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا | حوادث و حقوق

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة | بووز

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية | دولي

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية

اجتماع طويل للبرلمانيين مع فوزي لقجع...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة | بوليتيك

اجتماع طويل للبرلمانيين مع ''فوزي لقجع''...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة

صادم..ها شحال من مغربي مريض بالسكري | مجتمع

صادم..ها شحال من مغربي مريض بالسكري

فيديو..فتاة روسية تؤكد أن الروسيات ينتظرن المغاربة بفارغ الصبر..حنا تاتسناوكوم باش نتزوجو في 2018 | بووز

فيديو..فتاة روسية تؤكد أن الروسيات ينتظرن المغاربة بفارغ الصبر..حنا تاتسناوكوم باش نتزوجو في 2018

مصري يفاجئ خالد الغندور على المباشر: منتخب المغرب رقم 1 بدون منازع ومصر لم تتأهل عن جدارة..شاهد رد فعل المحللين | بووز

مصري يفاجئ خالد الغندور على المباشر: منتخب المغرب رقم 1 بدون منازع ومصر لم تتأهل عن جدارة..شاهد رد

هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي بالمونديال..وهذه هي الشروط+فيديو التفاصيل الكاملة | مجتمع

هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي بالمونديال..وهذه هي

مجتمع ''ما مسوقش''

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 13:47 رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات | بوليتيك
رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات
تعقد الفرق البرلمانية في هذه اللحظات اجتماعات ماراطونية بمجلس النواب لحسم التعديلات التي ستدافع عنها خلال مناقشة مشروع قانون المالية وكذا التصويت على بنوده والذي سيحسم يوم الجمعة المقبل.

شوف تيفي

 

تعقد الفرق البرلمانية في هذه اللحظات اجتماعات ماراطونية بمجلس النواب لحسم التعديلات التي ستدافع عنها خلال مناقشة مشروع قانون المالية وكذا التصويت على بنوده والذي سيحسم يوم الجمعة المقبل.

وفي ذات السياق، كشف عضو بفريق العدالة والتنمية أن الاجتماع الذي مازال متواصلا إلى حدود اللحظات، حسم في موضوع زيادة الضريبة على المحروقات لتصبح 14 في المائة، فيما سيتم رفض رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة خصوصا من كوريا والصين واليابان.

ووفق ذات المصدر، فقد تم الاتفاق على تسريع المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية وفق الجدولة الزمنية المعروفة والتي ستنتهي يوم الجمعة المقبل، للتفرغ إلى العديد من مشاريع القوانين التي لازالت حبيسة الرفوف سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.

وحسب ذات المصدر، فالحكومة تعول على الضريبة الجديدة على المحروقات، للحصول على حوالي مليار ونصف درهم، ستخصص للاستثمارات العمومية، رغم أن أسعار المحروقات ستعرف ارتفاعا ابتداء من شهر يناير المقبل.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجدولة الحزب الحكومة الاستثمارات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اجتماع طويل للبرلمانيين مع فوزي لقجع...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة | بوليتيك

اجتماع طويل للبرلمانيين مع ''فوزي لقجع''...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة

ثلاث اجتماعات حاسمة لإغلاق قوس الولاية الثالثة لابن كيران | بوليتيك

ثلاث اجتماعات حاسمة لإغلاق قوس الولاية الثالثة لابن كيران

نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا | بوليتيك

نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا

قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة لابن كيران | بوليتيك

قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة ''لابن كيران''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو فرحة الأطفال الصغار بمراكش بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا2018 | خارج البلاطو
منذ 45 دقيقة

بالفيديو..شوفو فرحة الأطفال الصغار بمراكش بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا2018

بالفيديو:بعد تأهل المنتخب المغربي..أمين حارث يتحدث لشوف تيفي حصريا من قلب منزله عن الطرائف اللي وقعات ليه | خارج البلاطو

بالفيديو:بعد تأهل المنتخب المغربي..أمين حارث يتحدث لشوف تيفي حصريا من قلب منزله عن الطرائف اللي وقعات ليه

بعد الدارالبيضاء..مراكش و طنجة..مهرجان افريقيا للضحك يحط الرحال بالرباط ونايضة مع إيكو | روبورتاج

بعد الدارالبيضاء..مراكش و طنجة..مهرجان افريقيا للضحك يحط الرحال بالرباط ونايضة مع إيكو

بالفيديو:من قلب أبيدجان..تصريح قوي من تاجر إيفواري التقى بالملك محمد الساس..كنحتارمو محمد السادس حيث الملك ديالنا كاملين وهاشنو شرا من عندنا | خارج البلاطو

بالفيديو:من قلب أبيدجان..تصريح قوي من تاجر إيفواري التقى بالملك محمد الساس..كنحتارمو محمد السادس حيث الملك ديالنا كاملين وهاشنو شرا من عندنا

﻿

آخر المستجدات

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات | بوليتيك
منذ 3 دقائق

رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا | حوادث و حقوق

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة | بووز

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية | دولي

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.