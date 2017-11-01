رسميا.. فرق الأغلبية الحكومية توافق على رفع قيمة الضريبة على المحروقات ﻿

تعقد الفرق البرلمانية في هذه اللحظات اجتماعات ماراطونية بمجلس النواب لحسم التعديلات التي ستدافع عنها خلال مناقشة مشروع قانون المالية وكذا التصويت على بنوده والذي سيحسم يوم الجمعة المقبل.

شوف تيفي

تعقد الفرق البرلمانية في هذه اللحظات اجتماعات ماراطونية بمجلس النواب لحسم التعديلات التي ستدافع عنها خلال مناقشة مشروع قانون المالية وكذا التصويت على بنوده والذي سيحسم يوم الجمعة المقبل.

وفي ذات السياق، كشف عضو بفريق العدالة والتنمية أن الاجتماع الذي مازال متواصلا إلى حدود اللحظات، حسم في موضوع زيادة الضريبة على المحروقات لتصبح 14 في المائة، فيما سيتم رفض رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة خصوصا من كوريا والصين واليابان.

ووفق ذات المصدر، فقد تم الاتفاق على تسريع المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية وفق الجدولة الزمنية المعروفة والتي ستنتهي يوم الجمعة المقبل، للتفرغ إلى العديد من مشاريع القوانين التي لازالت حبيسة الرفوف سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.

وحسب ذات المصدر، فالحكومة تعول على الضريبة الجديدة على المحروقات، للحصول على حوالي مليار ونصف درهم، ستخصص للاستثمارات العمومية، رغم أن أسعار المحروقات ستعرف ارتفاعا ابتداء من شهر يناير المقبل.