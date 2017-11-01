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فيفا تتوصل بأزيد من 1.5 طلب لشراء تذكرة مونديال 2018 + أثمنة التذاكر

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 13:17 فيفا تتوصل بأزيد من 1.5 طلب لشراء تذكرة مونديال 2018 + أثمنة التذاكر | سبور
فيفا تتوصل بأزيد من 1.5 طلب لشراء تذكرة مونديال 2018 + أثمنة التذاكر
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنها توصلت بأزيد من 1.5 مليون طلب لشراء تذكرة كأس العالم 2018 المقرر إجراؤه في روسيا، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع بعدما ضمنت مجموعة من المنتخبات مشاركتها في أكبر

" شوف سبور "

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنها توصلت بأزيد من 1.5 مليون طلب لشراء تذكرة كأس العالم 2018 المقرر إجراؤه في روسيا، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع بعدما ضمنت مجموعة من المنتخبات مشاركتها في أكبر محفل رياضي ومن بينها المنتخب المغربي.

وحدد الاتحاد الدولي أثمنة تذاكر المجموعات في 105 دولار للفئة الثالثة، و في 165 دولار للفئة الثانية، وثمن النهائي في 185 دولار بالنسبة للثانية و115 دولارا للثالثة.


وبخصوص الربع النهائى في 255 دولار للثانية و175 دورا للثالثة، ونصف النهائي في 480 دولار للثانية و285 للثالثة وللنهائى في 710 دولار للثانية و 455 للثالثة.

وضمن المنتخب المغربي يوم السبت الماضي مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018، بعد غياب دام 20 سنة بعد فوزه على منتخب الكوت ديفوار بهدفين دون رد برسم الجولة 6 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي كأس العالم

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