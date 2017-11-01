 أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا | حوادث و حقوق

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة | بووز

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية | دولي

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية

اجتماع طويل للبرلمانيين مع فوزي لقجع...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة | بوليتيك

اجتماع طويل للبرلمانيين مع ''فوزي لقجع''...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة

صادم..ها شحال من مغربي مريض بالسكري | مجتمع

صادم..ها شحال من مغربي مريض بالسكري

فيديو..فتاة روسية تؤكد أن الروسيات ينتظرن المغاربة بفارغ الصبر..حنا تاتسناوكوم باش نتزوجو في 2018 | بووز

فيديو..فتاة روسية تؤكد أن الروسيات ينتظرن المغاربة بفارغ الصبر..حنا تاتسناوكوم باش نتزوجو في 2018

مصري يفاجئ خالد الغندور على المباشر: منتخب المغرب رقم 1 بدون منازع ومصر لم تتأهل عن جدارة..شاهد رد فعل المحللين | بووز

مصري يفاجئ خالد الغندور على المباشر: منتخب المغرب رقم 1 بدون منازع ومصر لم تتأهل عن جدارة..شاهد رد

هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي بالمونديال..وهذه هي الشروط+فيديو التفاصيل الكاملة | مجتمع

هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي بالمونديال..وهذه هي

ثلاث اجتماعات حاسمة لإغلاق قوس الولاية الثالثة لابن كيران | بوليتيك

ثلاث اجتماعات حاسمة لإغلاق قوس الولاية الثالثة لابن كيران

مجتمع ''ما مسوقش''

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 13:15 أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية | دولي
أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية
يبدأ أب الكنيسة ''البطريركية'' اللبنانية بشارة بطرس الراعي، اليوم الاثنين زيارة إلى المملكة السعودية تلبية لدعوة من قبل ملك المملكة سلمان بن عبد العزيز.

شوف تيفي

يبدأ أب الكنيسة "البطريركية" اللبنانية بشارة بطرس الراعي، اليوم الاثنين زيارة إلى المملكة السعودية تلبية لدعوة من قبل ملك المملكة سلمان بن عبد العزيز.

وكشف موقع "الملتقى" اللبناني أن زيارة "الأب" للمملكة هي زيارة تاريخية وتعتبر هي الزيارة الأولى لأب مسيحي للسعودية حيث من المتوقع أن يلتقي "البطريرك الراعي" خلال زيارته السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما ذكر نفس الموقع أن "الأب" سيؤكد من الرياض على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وعدم دخول لبنان في سياسة المحاور، وهو التوجه الذي شدد عليه رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل مساء الأحد في أول مقابلة له بعد تقديم استقالته من الرياض منذكر أسبوع.

و للإشارة فإن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قد أعلن مؤخرا أنه سيعود إلى بلاده "قريبا جدا" في أول ظهور له منذ تقديم استقالته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زيارة أب مسيحي السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد مؤثر | من داخل مستودع الملابس بعد مباراة الكوديڤوار، القائد بنعطية يوجه خطابا رائعا للأسود وينقل رسالة الملك محمد السادس لهم.. شوفو شنو قال ! | دولي

فيديو جد مؤثر | من داخل مستودع الملابس بعد مباراة الكوديڤوار، القائد بنعطية يوجه خطابا رائعا للأسود وينقل رسالة الملك محمد السادس لهم.. شوفو شنو قال !

عاجل..زلزال قوي آخر يضرب الحدود العراقية الإيرانية | دولي

عاجل..زلزال قوي آخر يضرب الحدود العراقية الإيرانية

عاجل.. فاجعة حقيقية بالعراق وإيران..حصيلة ضحايا الزلزال في إيران ترتفع إلى 328 قتيلا +صور | دولي

عاجل.. فاجعة حقيقية بالعراق وإيران..حصيلة ضحايا الزلزال في إيران ترتفع إلى 328 قتيلا +صور

فيديو جد خطير..فنان جزائري مشهور عاير المغاربة في واحد الأغنية خلال حفلة ومعرفش المغاربة منين خرجو ليه | دولي

فيديو جد خطير..فنان جزائري مشهور عاير المغاربة في واحد الأغنية خلال حفلة ومعرفش المغاربة منين خرجو ليه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو فرحة الأطفال الصغار بمراكش بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا2018 | خارج البلاطو
منذ 44 دقيقة

بالفيديو..شوفو فرحة الأطفال الصغار بمراكش بعد تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا2018

بالفيديو:بعد تأهل المنتخب المغربي..أمين حارث يتحدث لشوف تيفي حصريا من قلب منزله عن الطرائف اللي وقعات ليه | خارج البلاطو

بالفيديو:بعد تأهل المنتخب المغربي..أمين حارث يتحدث لشوف تيفي حصريا من قلب منزله عن الطرائف اللي وقعات ليه

بعد الدارالبيضاء..مراكش و طنجة..مهرجان افريقيا للضحك يحط الرحال بالرباط ونايضة مع إيكو | روبورتاج

بعد الدارالبيضاء..مراكش و طنجة..مهرجان افريقيا للضحك يحط الرحال بالرباط ونايضة مع إيكو

بالفيديو:من قلب أبيدجان..تصريح قوي من تاجر إيفواري التقى بالملك محمد الساس..كنحتارمو محمد السادس حيث الملك ديالنا كاملين وهاشنو شرا من عندنا | خارج البلاطو

بالفيديو:من قلب أبيدجان..تصريح قوي من تاجر إيفواري التقى بالملك محمد الساس..كنحتارمو محمد السادس حيث الملك ديالنا كاملين وهاشنو شرا من عندنا

﻿

آخر المستجدات

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

بالصور.. شوفو شنو واقع وسط كازا

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة | بووز

شوفو اشنو قال أشرف بنشرقي و يونس بلهندة لناس تازة

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية | دولي

أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية

اجتماع طويل للبرلمانيين مع فوزي لقجع...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة | بوليتيك

اجتماع طويل للبرلمانيين مع ''فوزي لقجع''...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.