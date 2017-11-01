أول زيارة لأب مسيحي للمملكة السعودية ﻿

يبدأ أب الكنيسة ''البطريركية'' اللبنانية بشارة بطرس الراعي، اليوم الاثنين زيارة إلى المملكة السعودية تلبية لدعوة من قبل ملك المملكة سلمان بن عبد العزيز.

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يبدأ أب الكنيسة "البطريركية" اللبنانية بشارة بطرس الراعي، اليوم الاثنين زيارة إلى المملكة السعودية تلبية لدعوة من قبل ملك المملكة سلمان بن عبد العزيز.

وكشف موقع "الملتقى" اللبناني أن زيارة "الأب" للمملكة هي زيارة تاريخية وتعتبر هي الزيارة الأولى لأب مسيحي للسعودية حيث من المتوقع أن يلتقي "البطريرك الراعي" خلال زيارته السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما ذكر نفس الموقع أن "الأب" سيؤكد من الرياض على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وعدم دخول لبنان في سياسة المحاور، وهو التوجه الذي شدد عليه رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل مساء الأحد في أول مقابلة له بعد تقديم استقالته من الرياض منذكر أسبوع.

و للإشارة فإن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قد أعلن مؤخرا أنه سيعود إلى بلاده "قريبا جدا" في أول ظهور له منذ تقديم استقالته.



