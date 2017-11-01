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اجتماع طويل للبرلمانيين مع ''فوزي لقجع''...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 13:12 اجتماع طويل للبرلمانيين مع فوزي لقجع...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة | بوليتيك
اجتماع طويل للبرلمانيين مع ''فوزي لقجع''...إنطلق بالتصفيق واختتم بالمشاداة
كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن اللقاء الذي عقده رئيس الجامعة ومدير الميزانية بوزارة المالية ''فوزي لقجع'' مع أعضاء لجنة المالية المنتمين للأغلبية الحكومية يوم أمس الأحد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية

شوف تيفي

 

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن اللقاء الذي عقده رئيس الجامعة ومدير الميزانية بوزارة المالية ''فوزي لقجع'' مع أعضاء لجنة المالية المنتمين للأغلبية الحكومية يوم أمس الأحد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية امتد لأزيد من عشر ساعات.

وأضاف ذات المصدر، أن اللقاء انطلق بتصفيقات النواب البرلمانيين الحاضرين للاجتماع مباشرة بعد وصول فوزي لقجع بعد الساعة العاشرة صباحا يوم أمس الأحد رفقة ''محمد بوسعيد'' وزير الاقتصاد والمالية، حيث أثنى البرلمانيون المنتمون للأغلبية الحكومية على فوز المنتخب المغربي بالكوت ديفوار وضمان التأهل لمونديال روسيا.

ووفق ذات المصدر، فقد دافع ''فوزي لقجع'' على الضرائب الجديدة التي جاء بها قانون المالية، خاصة بعض التعريفات الجمركية الجديدة مقدما أمثلة حول الموارد المالية التي ستستفيد منها خزينة الدولة، وهو ما دفع ببعض البرلمانيين ورؤساء الفرق إلى المطالبة بوقف التعريفة الجديدة على السيارات المستوردة من السوق الآسيوية أساسا وكذا الضريبة الجديدة.

وأوضح ذات المصدر، أن النقاش عرف أوجه بعد التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية، وكذا جدولة المصادقة على القانون بالمؤسسة التشريعية، حيث تم الاتفاق على المصادقة النهائية على القانون بمجلس النواب يوم الجمعة المقبلة لإحالته على مجلس المستشارين.

 

 

 

 

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