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هام لجماهير الرجاء والدفاع.. هذا موعد طرح تذاكر نهائي كأس العرش

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 12:56 هام لجماهير الرجاء والدفاع.. هذا موعد طرح تذاكر نهائي كأس العرش | سبور
هام لجماهير الرجاء والدفاع.. هذا موعد طرح تذاكر نهائي كأس العرش
مع اقتراب إجراء مباراة نهائي كأس العرش بين الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إرسال تذاكر المباراة النهائية إلى إدارتي الرجاء والدفاع الحسني

شوف سبور

مع اقتراب إجراء مباراة نهائي كأس العرش بين الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إرسال تذاكر المباراة النهائية إلى إدارتي الرجاء والدفاع الحسني الجديدي يوم الأربعاء المقبل.

هذا وستتوصل كل من إدارة الفريقين بـ 12.500 تذكرة منها، 8000 للمدرجات المكشوفة ، 4000 للمدرجات المغاطاة و 500 تذكرة للمنخرطين و المحتضنين.

تجدر الإشارة، إلى أن تذاكر نهائي كأس العرش توزع بالمجان بالأماكن المعتمدة.

تجدر الإِشارة، إلى أن نهائي كأس العرش سيجرى يوم السبت 18 نونبر المقبل على الساعة السابعة مساء.

 

 

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الرجاء الدفاع الجديدة تذاكر كأس العرش

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