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هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي بالمونديال..وهذه هي الشروط+فيديو التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 12:39 هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي بالمونديال..وهذه هي الشروط+فيديو التفاصيل الكاملة | مجتمع
هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي بالمونديال..وهذه هي الشروط+فيديو التفاصيل الكاملة
بعد يومين فقط من تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من التـأهل رسميا لمونديال روسيا 2018، تساءل ملايين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الطريقة التي ستمكنهم من السفر إلى روسيا الصيف المقبل.


"شوف تيفي"


بعد يومين فقط من تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من التـأهل رسميا لمونديال روسيا 2018، تساءل ملايين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الطريقة التي ستمكنهم من السفر إلى روسيا الصيف المقبل.
وعلاقة بالموضوع فإنه ومع اقتراب كأس العالم 2018 الذي سيُقام في روسيا، أعلن ألكسي سوروكين، المدير التنفيذي لكأس العالم 2018، أنّ جماهير كرة القدم لن يكونوا بحاجةٍ إلى تأشيرة دخولٍ إلى روسيا، قائلا: "نحن تهمّنا الجماهير ولذلك سنتيح لهم الدخول إلى روسيا من دون الحاجة للفيزا".
وأكدت وسائل إعلام عالمية بأن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وافق على اقتراح المدير التنفيذي لكأس العالم إلا أنه وضع بعض الشروط من بينها أن يكون موعد الرحلة أثناء المباريات، أي بين يونيو ويوليوز 2018، وعلى المسافر أن يحصل على تذكرة للمباريات ووثيقة تصدرها الحكومة الروسية تؤكّد أنّ المسافر هو من جماهير كرة القدم.
وبالإضافة إلى ما سبق، وحسب ما تم الإعلان عنه سابقا، فإن على المغاربة مثلا الراغبين في السفر إلى روسيا الحصول على تذاكر مباريات أسود الأطلس من خلال موقع " FIFA.com/tickets"، بالإضافة إلى ملأ استمارة بموقع " www.fan-id.ru".
وحسب أحد المغاربة المقيمين بروسيا بموقع التواصل الاجتماعي فإنه يمكن للمغاربة الحصول على تذاكر مباراة الأسود قبل 10 أيام، موضحا بأن هناك فرصة للمغاربة البقاء لمدة 10 أيام أخرى بروسيا بعد نهاية المونديال.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا، أعلنت كذلك قبل أشهر عن سماحها بدخول مواطني 18 دولة ضمنهم المغاربة، بدون تأشيرة، لكنها أكدت على أن الأمر يطبق فقط على المسافرين والزائرين عبر نقطة العبور ميناء فلاديفستوك، الذي يبعد عن موسكو 8 ساعات بالطائرة، ولا ينطبق ذلك على القادمين من مطارات أخرى بروسيا.

‫شوف تيفي

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