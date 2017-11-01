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ثلاث اجتماعات حاسمة لإغلاق قوس الولاية الثالثة لابن كيران | بوليتيك

ثلاث اجتماعات حاسمة لإغلاق قوس الولاية الثالثة لابن كيران

مجتمع ''ما مسوقش''

ثلاث اجتماعات حاسمة لإغلاق قوس الولاية الثالثة لابن كيران

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 12:33 ثلاث اجتماعات حاسمة لإغلاق قوس الولاية الثالثة لابن كيران | بوليتيك
ثلاث اجتماعات حاسمة لإغلاق قوس الولاية الثالثة لابن كيران
كشف قيادي بالعدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب ستعقد ثلاث اجتماعات حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين، يسبقان دورة المجلس الوطني المنتظرة يوم 26 نونبر الجاري، للإتفاق بشكل نهائي حول التعديلات

شوف تيفي

 

كشف قيادي بالعدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب ستعقد ثلاث اجتماعات حاسمة خلال الأسبوعين المقبلين، يسبقان دورة المجلس الوطني المنتظرة يوم 26 نونبر الجاري، للإتفاق بشكل نهائي حول التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للحزب، خاصة المادة التي تحصر عدد الولايات المسموح بها على رأس الحزب.

وأوضح ذات المصدر، بأنه رغم تبرير غياب عبد الإله ابن كيران عن الاجتماعين الأخيرين للأمانة العامة للحزب، لكن الحقيقة هو رفضه مناقشة موضوع تعديل مواد بالقانون الأساسي للحزب خاصة بحضور "المصطفى الرميد" الذي يرفض التعديل بشكل مطلق، حيث يرى ابن كيران بأن أعضاء الحزب والمجلس الوطني هم المخول لهم مناقشة التعديل وليس قيادة الحزب.

وأضاف ذات المصدر، أن عبد الإله ابن كيران يفكر جيدا في مطالبة أعضاء الحزب بعدم ترشيحه لولاية ثالثة على رأس الحزب خوفا من الانشقاق، لكن قياديين بالحزب وحركة التوحيد والإصلاح هم الذين يمنعونه من الخطوة وهي نفسها الجهات والشخصيات التي طالبته بالعدول عن تقديم الاستقالة من رئاسة الحزب بعد إعفائه من تشكيل الحكومة.

 

 

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الحزب ابن كيران التعديل الحزب شوف تيفي

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