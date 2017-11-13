بالصورة .. التجاوز في خط متصل يرسل سائق سيارة أجرة إلى المستعجلات ﻿

اصطدمت سيارة من نوع ''أودي'' ليلة أمس بسيارة أجرة صغيرة قرب المستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة.

شوف تيفي



اصطدمت سيارة من نوع "أودي" ليلة أمس بسيارة أجرة صغيرة قرب المستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة.

وبهذا الصدد علمت قناة "شوف تيفي" أن سائق سيارة أجرة صغيرة قد حاول تجاوز سيارة من نوع " أودي" ليلة أمس بسرعة جنونية، في خط متصل، مما أدى إلى اصطدامهما ، قرب المستشفى "الإدريسي" بمدينة القنيطرة حيث نقل سائق سيارة الأجرة إلى المستعجلات بنفس المستشفى في حالة جد خطيرة.

وللإشارة فأغلب سائقي السيارات بمدينة القنيطرة يشتكون من التجاوزات والخروقات التي يقوم بها سائقو سيارات الأجرة في الطريق الشيء الذي يخلف العديد من الحوادث.



