هاذشي حشومة وعيب وعار.. تلاميذ كيقراو فالقسم والمصلين فالمسجد وكيسمعوا أثمنة بطاطا بصوت مرتفع ﻿

استنكرت العديد من فعاليات المجتمع المدني وآباء وأمهات مدرسة حسان بن ثابت التابعة لمقاطعة زواغة فاس، الوضع الكارثي الذي يعيشه التلاميذ داخل المؤسسة خلال الموسم الدراسي الحالي حيث تم نزوح بعض بائعي

"شوف تيفي"

استنكرت العديد من فعاليات المجتمع المدني وآباء وأمهات مدرسة حسان بن ثابت التابعة لمقاطعة زواغة فاس، الوضع الكارثي الذي يعيشه التلاميذ داخل المؤسسة خلال الموسم الدراسي الحالي حيث تم نزوح بعض بائعي الخضر وحولوا باب المؤسسة إلى سوق لبيع الخضر .

وحسب مصادر "شوف تيفي" فقد تقدمت فعاليات جمعوية بعدة شكايات منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي إلا أنها تبقى بدون جدوى لحد اللحظة، علما أن مدرسة حسان بن ثابت جاءت بالقرب من مسجد خالد بن الوليد أيضا ، حيث سبق للمصلين واشتكوا من ارتفاع صوت السوق على صوت إمام المسجد.



وجدير بالذكر أن الأطفال يجدون صعوبة للدخول للمدرسة ، وفي اتصال هاتفي ب"محمد اعراب" الفاعل الجمعوي ورئيس جمعية الجواهر بفاس المدينة ، أكد أن التلميذ داخل المؤسسة المذكورة لم يعد يسمع للدرس بل يسمع لأثمنة بطاطا ولا يكاد يفرق بين مايقول الأستاذ وما يقول "البراح" بباب المؤسسة مشددا أن الكل يتفرج مطالبا الجهات الوصية بأخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد.