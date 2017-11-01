خطير.. بعد مراكش: مجهولون ضربوا دركي بالقرطاس ﻿

أطلق مجهولون النار من بندقية صيد على دركي ليلة الجمعة الماضية بمنطقة سيدي أعمر الحاضي الواقعة بين سيدي قاسم وسوق أربعاء الغرب، وأصابوه بجروح في ظهره، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرباط



"شوف تيفي"

أطلق مجهولون النار من بندقية صيد على دركي ليلة الجمعة الماضية بمنطقة سيدي أعمر الحاضي الواقعة بين سيدي قاسم وسوق أربعاء الغرب، وأصابوه بجروح في ظهره، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرباط لتلقي الإسعافات، وأعلنت حالة استنفار وسط مسؤولي المراكز الترابية والقضائية بالمنطقة والذين قضوا ليلة بيضاء بحثا عن الجناة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الإثنين، فقد أفاد مصدر مطلع لها أن أفراد دورية للدرك كانت تنصب سدا قضائيا بالمنطقة، أثارت انتباههم سيارة من نوع "غولف4" تحاول اختراق الحاجز في الطرق نحو القنيطرة مرورا بسيدي قاسم وأثناء محاولة إيقافها ليلا، أطلق أحد الراكبين رصاصات أصابت الدركي، وسمع إطلاق النار من قبل سكان المنطقة، كما ساهمت ظروف الليل في عدم إيقافهم بعدما أطلقوا سيقانهم للريح في اتجاه سوق أربعاء الغرب.

واستنادا إلى مصدر اليومية فقد انتقل مسؤولون بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم والسلطات الترابية إلى مسرح الحادث واستعانوا بسيارة إسعاف عسكرية لنقل المصاب إلى المستشفى العسكري، كما نشر المركز القضائي للدرك برقيات بحث، وأشعرت السدود القضائية بمناطق سوق أربعاء الغرب بتفاصيل الحادث، وعرقل الظلام الدامس سقوط المتورطين في قبضة المصالح المختصة التي مشطت المنطقة مستعينة بكلاب مدربة دون جدوى.