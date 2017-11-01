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الوداد يواجه الجيش الملكي بغياب أربعة لاعبين

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 09:38 الوداد يواجه الجيش الملكي بغياب أربعة لاعبين | سبور
الوداد يواجه الجيش الملكي بغياب أربعة لاعبين
يخوض فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، مباراته أمام فريق الجيش الملكي برسم مؤجل الدورة الثالثة من البطولة الوطنية بغياب أربعة لاعبين.

" شوف سبور "

يخوض فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، مباراته أمام فريق الجيش الملكي برسم مؤجل الدورة الثالثة من البطولة الوطنية بغياب أربعة لاعبين.

وذكرت مصادر مطلعة، أن اللاعب واتارا سيتأخر في الالتحاق بفريق الوداد بسبب التزامه بالمشاركة رفقة منتخب بلده بوركينا فاسو الذي يخوض المباراة التي تجمعه بمنتخب الرأس الأخضر يوم غد الثلاثاء برسم الجولة 6 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.


وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الأحمر سيعرف غياب اللاعب أمين العطوشي وأنس الأصباحي بسبب الإيقاف ومحمد أوناجم بسبب الإصابة.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الوداد البيضاوي واتارا

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