نجم أفلام ستار وورز متهم بالتحرش الجنسي ﻿

لا زالت قائمة المتهمين بالتحرش الجنسي تتسع بعدما انضاف إليها نجم سلسلة أفلام “ستار وورز″ جورج تيكيه نظرا لتهامه بالاعتداء الجنسي على شاب كان يعمل في مجال عرض الأزياء سنة 1981.

شوف تيفي

لا زالت قائمة المتهمين بالتحرش الجنسي تتسع بعدما انضاف إليها نجم سلسلة أفلام “ستار وورز″ جورج تيكيه نظرا لتهامه بالاعتداء الجنسي على شاب كان يعمل في مجال عرض الأزياء سنة 1981.

فيما نفى تيكيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات ، في حين أكد الممثل ريتشارد درايفس المعروف بدوره في فيلم “جووز″ أن تيكيه لم يتحرش جنسيا بالكاتبة جيسيكا تايش.

وفي مقابلة نشرتها أمس السبت“هوليوود ريبورتر”، اتهم سكوت برنتن الممثل وعارض الأزياء السابق تيكيه البالغ من العمر اليوم 80 عاماً بالتحرش به عندما كان فاقدا للوعي في منزله إثر تناول الكحول.

و رد تيكيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي :''ذلك لم يحصل بكل بساطة''، مبررا على أن “من يعرفني يعرف جيداً أن هذا النوع من الممارسات هو مخالف لقيمي. ومجرد اتهامي بهكذا أفعال يجرحني كثيراً”.

وأضاف تيكيه على أنه لا يتذكر أصلا من هو برنتن الذي كان أنذاك يبلغ من العمر23 سنة وقت الحادثة المزعومة.