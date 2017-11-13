بالصور.. ممثلة مغربية ''كاعيا'' على التران لهذ السبب ﻿

نشرت الممثلة المغربية مريم الزعيمي يوم أمس السبت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لتذكرة القطار وأرفقتها بتعليق عبرت من خلاله عن سخطها واستيائها من خدمات المكتب الوطني

''شوف تيفي'': زينب نمروك



نشرت الممثلة المغربية مريم الزعيمي يوم أمس السبت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لتذكرة القطار وأرفقتها بتعليق عبرت من خلاله عن سخطها واستيائها من خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية أثناء ركوبها على الساعة الثامنة صباحا القطار المسافر من محطة الرباط أكدال والمتجه نحو مدينة البيضاء والذي عرف تأخرا في حدود 45 دقيقة.



واعتبرت الزعيمي هذا التأخر استهتارا وتهاونا في حق المواطن المغربي من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدة ، الأمر الذي جعل الراكبين مضطرين إلى النزول من القطار واستكمال رحلتهم مشيا على الأقدام من أجل الالتحاق بأشغالهم في الوقت المناسب.