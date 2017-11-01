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نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 04:10 نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا | بوليتيك
نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا
تمنت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد ''نبيلة منيب'' أن يأتي الدور على المجال السياسي، بعد الفرحة التي غمرت قلوب المغاربة بعد فوز المنتخب الوطني المغربي وتحقيق حلم التواجد بالمونديال.

شوف تيفي

تمنت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد ''نبيلة منيب'' أن يأتي الدور على المجال السياسي، بعد الفرحة التي غمرت قلوب المغاربة بعد فوز المنتخب الوطني المغربي وتحقيق حلم التواجد بالمونديال.

وكشفت منيب من خلال تدوينة على صفحتها بالفيسبوك، بأن ''الفرحة اللي عبروا عليها المغاربة على إثر فوز الفريق الوطني و تأهيله للمونديال 2018 كتبين بأن المغاربة باغين لاعبين من طراز رفيع...''.

وأضافت منيب'' نتمنى أن يأتي الدور على ''لاعبين'' من طراز رفيع في مجال السياسة و تدبير الشأن العام اللي يجمعوا ما بين الكفاءة و الأخلاق و رعاية المصلحة العامة و ليس الجهل و الريع و الانتهازية... أما آن الأوان للتغيير باتجاه دولة الحق و القانون و العدالة الاجتماعية باش تدوم الفرحة... فلننخرط جميعا في التغيير الديمقراطي الشامل...''.

 

 

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منيب المغرب الفرحة شوف تيفي

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