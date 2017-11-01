 أنشيلوتي قريب من تدريب هذا المنتخب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..بوم بوم ديال ريضوان داروها أغنية على تأهل المنتخب الوطني ... مصروووعة بزااف | بووز

بالفيديو..بوم بوم ديال ريضوان داروها أغنية على تأهل المنتخب الوطني ... مصروووعة بزااف

بالفيديو.. شوفو شنو قال هيثم مفتاح على تأهل المنتخب الوطني | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو قال هيثم مفتاح على تأهل المنتخب الوطني

نجم أفلام ستار وورز متهم بالتحرش الجنسي | دولي

نجم أفلام ستار وورز متهم بالتحرش الجنسي

بالصور.. ممثلة مغربية كاعيا على التران لهذ السبب | ثقافة و فنون

بالصور.. ممثلة مغربية ''كاعيا'' على التران لهذ السبب

نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا | بوليتيك

نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا

قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة لابن كيران | بوليتيك

قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة ''لابن كيران''

بالصورة..مومو فرحان بعدما خذا القاميجة ديال هيرفي رونار بعد التأهل | ثقافة و فنون

بالصورة..مومو فرحان بعدما خذا القاميجة ديال هيرفي رونار بعد التأهل

بالفيديو تقنية جديدة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته | نت 2.0

بالفيديو تقنية جديدة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته

فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات‎ | نت 2.0

فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات‎

مجتمع ''ما مسوقش''

أنشيلوتي قريب من تدريب هذا المنتخب

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 03:59 أنشيلوتي قريب من تدريب هذا المنتخب | سبور
أنشيلوتي قريب من تدريب هذا المنتخب
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد أن الجامعة الإيطالية لكرة القدم قد تطيح ''بجامبيرو فينتوري'' من منصب المدير التقني للمنتخب الإيطالي حتى في حالة نجاحه في التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا

شوف سبور

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد أن الجامعة الإيطالية لكرة القدم قد تطيح ''بجامبيرو فينتوري'' من منصب المدير التقني للمنتخب الإيطالي حتى في حالة نجاحه في التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا وأن ''كارول أنشيلوتي'' هو المرشح الأبرز لخلافته مع ''أنطونيو كونتي'' و ''جيجي دي بياجيو''.

وكان المنتخب الإيطالي خسر بهدف نظيف أمام السويد في الملحق الأوروبي، ويتعين عليه الفوز بفارق هدفين غدا الاثنين بملعب سان سيرو في ميلان ليتأهل للمونديال. وعلى الرغم من تمديد عقد ''فينتوري'' مؤخرا حتى العام 2020 غير أن تقارير إيطالية متزايدة تؤكد إمكانية الإطاحة به بعد مباراة الملحق أيا كانت النتيجة.

وذكرت صحيفتا (لا ستامبا) و(دازيتا ديلو سبورت) أنه سيتم التحدث مع أنشيلوتى من أجل توليه منصب المدرب ، وأنه حاليا غير مرتبط بأي عقد بعد إقالته من تدريب نادي بايرن ميونيخ الألمانى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف سبور كارول أنشيلوتي المنتخب الإيطالي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فريق عالمي يهنئ المنتخب المغربي ... وها شكون | سبور

فريق عالمي يهنئ المنتخب المغربي ... وها شكون

وتتواصل الأفراح....سهرات فنية بالمدن المغربية احتفالا بفوز الأسود | سبور

وتتواصل الأفراح....سهرات فنية بالمدن المغربية احتفالا بفوز الأسود

يستحق المشاهدة|بالفيديو..محلل جزائري جننه المنتخب المغربي أمام منتخب الكوت ديفوارالمروك ربح أو سجل خلعوني | سبور

يستحق المشاهدة|بالفيديو..محلل جزائري جننه المنتخب المغربي أمام منتخب الكوت ديفوار''المروك ربح أو سجل خلعوني''

مباراة المغرب وكوت ديفوار : ثلاثة آلاف مشجع تنقلوا إلى أبيدجان على متن رحلات شركة الخطوط الملكية المغربية | سبور

مباراة المغرب وكوت ديفوار : ثلاثة آلاف مشجع تنقلوا إلى أبيدجان على متن رحلات شركة الخطوط الملكية المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أمين حارث يعترف بعد عودة بعثة المنتخب من أبيدجان.. تفاجئنا منين لقينا المغاربة كايتسناونا وخا رجعنا معطلين بزاف | خارج البلاطو
منذ 6 ساعات

أمين حارث يعترف بعد عودة بعثة المنتخب من أبيدجان.. تفاجئنا منين لقينا المغاربة كايتسناونا وخا رجعنا معطلين بزاف

حصري و بالفيديو.. بعد تألقه مع الوداد و المنتخب الوطني.. عروض مغرية للاعب المغربي بنشرقي من فرنسا..شوفو أشنو قال لولد عمو بعد التأهل عبر الواتساب | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو.. بعد تألقه مع الوداد و المنتخب الوطني.. عروض مغرية للاعب المغربي بنشرقي من فرنسا..شوفو أشنو قال لولد عمو بعد التأهل عبر الواتساب

تقرقيب الناب..أجيو نضحكو شوية مع خبار السيمانة بطريقة ساخرة و البداية مع التيتيز فروسيا بعد تأهل المنتخب المغربي | معانا فنان

تقرقيب الناب..أجيو نضحكو شوية مع خبار السيمانة بطريقة ساخرة و البداية مع التيتيز فروسيا بعد تأهل المنتخب المغربي

بالفيديو.. المغاربة كاملين تجمعو حدا فندق حياة ريجينسي منين عرفو المنتخب كالسين فيه.. الحيحة و النشاط و كولشي بغا يمشي لروسيا | خارج البلاطو

بالفيديو.. المغاربة كاملين تجمعو حدا فندق حياة ريجينسي منين عرفو المنتخب كالسين فيه.. الحيحة و النشاط و كولشي بغا يمشي لروسيا

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..بوم بوم ديال ريضوان داروها أغنية على تأهل المنتخب الوطني ... مصروووعة بزااف | بووز
منذ 5 دقائق

بالفيديو..بوم بوم ديال ريضوان داروها أغنية على تأهل المنتخب الوطني ... مصروووعة بزااف

بالفيديو.. شوفو شنو قال هيثم مفتاح على تأهل المنتخب الوطني | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو قال هيثم مفتاح على تأهل المنتخب الوطني

نجم أفلام ستار وورز متهم بالتحرش الجنسي | دولي

نجم أفلام ستار وورز متهم بالتحرش الجنسي

بالصور.. ممثلة مغربية كاعيا على التران لهذ السبب | ثقافة و فنون

بالصور.. ممثلة مغربية ''كاعيا'' على التران لهذ السبب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.