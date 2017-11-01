أنشيلوتي قريب من تدريب هذا المنتخب ﻿

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد أن الجامعة الإيطالية لكرة القدم قد تطيح ''بجامبيرو فينتوري'' من منصب المدير التقني للمنتخب الإيطالي حتى في حالة نجاحه في التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا

شوف سبور

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد أن الجامعة الإيطالية لكرة القدم قد تطيح ''بجامبيرو فينتوري'' من منصب المدير التقني للمنتخب الإيطالي حتى في حالة نجاحه في التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا وأن ''كارول أنشيلوتي'' هو المرشح الأبرز لخلافته مع ''أنطونيو كونتي'' و ''جيجي دي بياجيو''.

وكان المنتخب الإيطالي خسر بهدف نظيف أمام السويد في الملحق الأوروبي، ويتعين عليه الفوز بفارق هدفين غدا الاثنين بملعب سان سيرو في ميلان ليتأهل للمونديال. وعلى الرغم من تمديد عقد ''فينتوري'' مؤخرا حتى العام 2020 غير أن تقارير إيطالية متزايدة تؤكد إمكانية الإطاحة به بعد مباراة الملحق أيا كانت النتيجة.

وذكرت صحيفتا (لا ستامبا) و(دازيتا ديلو سبورت) أنه سيتم التحدث مع أنشيلوتى من أجل توليه منصب المدرب ، وأنه حاليا غير مرتبط بأي عقد بعد إقالته من تدريب نادي بايرن ميونيخ الألمانى.