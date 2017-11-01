 قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة ''لابن كيران'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..بوم بوم ديال ريضوان داروها أغنية على تأهل المنتخب الوطني ... مصروووعة بزااف | بووز

بالفيديو..بوم بوم ديال ريضوان داروها أغنية على تأهل المنتخب الوطني ... مصروووعة بزااف

بالفيديو.. شوفو شنو قال هيثم مفتاح على تأهل المنتخب الوطني | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو قال هيثم مفتاح على تأهل المنتخب الوطني

نجم أفلام ستار وورز متهم بالتحرش الجنسي | دولي

نجم أفلام ستار وورز متهم بالتحرش الجنسي

بالصور.. ممثلة مغربية كاعيا على التران لهذ السبب | ثقافة و فنون

بالصور.. ممثلة مغربية ''كاعيا'' على التران لهذ السبب

نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا | بوليتيك

نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا

قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة لابن كيران | بوليتيك

قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة ''لابن كيران''

بالصورة..مومو فرحان بعدما خذا القاميجة ديال هيرفي رونار بعد التأهل | ثقافة و فنون

بالصورة..مومو فرحان بعدما خذا القاميجة ديال هيرفي رونار بعد التأهل

بالفيديو تقنية جديدة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته | نت 2.0

بالفيديو تقنية جديدة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته

فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات‎ | نت 2.0

فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات‎

مجتمع ''ما مسوقش''

قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة ''لابن كيران''

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 03:40 قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة لابن كيران | بوليتيك
قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة ''لابن كيران''
التزم كافة أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، '' بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته''.

شوف تيفي

التزم كافة أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، '' بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته''.

ويأتي موقف قادة ''المصباح'' بعد انعقاد اجتماع للأمانة العامة للحزب يوم أمس السبت، في أول اجتماع لها في إطار سلسلة الاجتماعات المقررة التي تهدف إلى اعتماد أعمال اللجنة التحضيرية في أفق رفعها للمجلس الوطني للحزب المنتظر أن ينعقد يومي السبت والأحد 25 و26 من الشهر الجاري.

ووفق بلاغ للأمانة العامة، فقد ذكر سليمان العمراني نائب الأمين العام الذي ترأس اللقاء بخلاصات الاجتماع السابق التي تضمنها البلاغ الصادر عن اجتماع الأمانة العامة يوم الخميس الماضي، '' لتحقيق ما هو معقود على الحزب من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديموقراطي واستقلالية القرار الحزبي'' وفق بلاغ للأمانة العامة.

واعتمد ''اللقاء برمجة زمنية لمختلف القضايا ذات الصلة بالاعداد للمؤتمر كما تدارس اللقاء عددا من المشاريع المرفوعة للأمانة العامة من اللجنة التحضيرية وخاصة مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة ومسطرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني، كما تدارس مشاريع التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للحزب''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المصباح ابن كيران العمراني البيجيدي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا | بوليتيك

نبيلة منيب...المغاربة يريدون لاعبين من الطراز الرفيع في مجال السياسة ليفرحوا

شاهد..لحظة وصول الملك محمد السادس الى قطر وحفاوة إستقباله | بوليتيك

شاهد..لحظة وصول الملك محمد السادس الى قطر وحفاوة إستقباله

استقبال شعبي وحماسي للملك محمد السادس بقطر | بوليتيك

استقبال شعبي وحماسي للملك محمد السادس بقطر

الملك محمد السادس يتباحث بالدوحة مع أمير قطر | بوليتيك

الملك محمد السادس يتباحث بالدوحة مع أمير قطر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أمين حارث يعترف بعد عودة بعثة المنتخب من أبيدجان.. تفاجئنا منين لقينا المغاربة كايتسناونا وخا رجعنا معطلين بزاف | خارج البلاطو
منذ 6 ساعات

أمين حارث يعترف بعد عودة بعثة المنتخب من أبيدجان.. تفاجئنا منين لقينا المغاربة كايتسناونا وخا رجعنا معطلين بزاف

حصري و بالفيديو.. بعد تألقه مع الوداد و المنتخب الوطني.. عروض مغرية للاعب المغربي بنشرقي من فرنسا..شوفو أشنو قال لولد عمو بعد التأهل عبر الواتساب | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو.. بعد تألقه مع الوداد و المنتخب الوطني.. عروض مغرية للاعب المغربي بنشرقي من فرنسا..شوفو أشنو قال لولد عمو بعد التأهل عبر الواتساب

تقرقيب الناب..أجيو نضحكو شوية مع خبار السيمانة بطريقة ساخرة و البداية مع التيتيز فروسيا بعد تأهل المنتخب المغربي | معانا فنان

تقرقيب الناب..أجيو نضحكو شوية مع خبار السيمانة بطريقة ساخرة و البداية مع التيتيز فروسيا بعد تأهل المنتخب المغربي

بالفيديو.. المغاربة كاملين تجمعو حدا فندق حياة ريجينسي منين عرفو المنتخب كالسين فيه.. الحيحة و النشاط و كولشي بغا يمشي لروسيا | خارج البلاطو

بالفيديو.. المغاربة كاملين تجمعو حدا فندق حياة ريجينسي منين عرفو المنتخب كالسين فيه.. الحيحة و النشاط و كولشي بغا يمشي لروسيا

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..بوم بوم ديال ريضوان داروها أغنية على تأهل المنتخب الوطني ... مصروووعة بزااف | بووز
منذ 5 دقائق

بالفيديو..بوم بوم ديال ريضوان داروها أغنية على تأهل المنتخب الوطني ... مصروووعة بزااف

بالفيديو.. شوفو شنو قال هيثم مفتاح على تأهل المنتخب الوطني | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو قال هيثم مفتاح على تأهل المنتخب الوطني

نجم أفلام ستار وورز متهم بالتحرش الجنسي | دولي

نجم أفلام ستار وورز متهم بالتحرش الجنسي

بالصور.. ممثلة مغربية كاعيا على التران لهذ السبب | ثقافة و فنون

بالصور.. ممثلة مغربية ''كاعيا'' على التران لهذ السبب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.