قادة العدالة والتنمية يتفقون على الوحدة لإنجاح مؤتمر اختيار خليفة ''لابن كيران'' ﻿

التزم كافة أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، '' بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته''.

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التزم كافة أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، '' بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته''.

ويأتي موقف قادة ''المصباح'' بعد انعقاد اجتماع للأمانة العامة للحزب يوم أمس السبت، في أول اجتماع لها في إطار سلسلة الاجتماعات المقررة التي تهدف إلى اعتماد أعمال اللجنة التحضيرية في أفق رفعها للمجلس الوطني للحزب المنتظر أن ينعقد يومي السبت والأحد 25 و26 من الشهر الجاري.

ووفق بلاغ للأمانة العامة، فقد ذكر سليمان العمراني نائب الأمين العام الذي ترأس اللقاء بخلاصات الاجتماع السابق التي تضمنها البلاغ الصادر عن اجتماع الأمانة العامة يوم الخميس الماضي، '' لتحقيق ما هو معقود على الحزب من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديموقراطي واستقلالية القرار الحزبي'' وفق بلاغ للأمانة العامة.

واعتمد ''اللقاء برمجة زمنية لمختلف القضايا ذات الصلة بالاعداد للمؤتمر كما تدارس اللقاء عددا من المشاريع المرفوعة للأمانة العامة من اللجنة التحضيرية وخاصة مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة ومسطرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني، كما تدارس مشاريع التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للحزب''.