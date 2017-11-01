بالفيديو تقنية جديدة تدعم الواي فاي وتضاعف سرعته ﻿

تمكن فريق من الباحثين بكلية دارتموث من توفير حل لمشكل ضعف الإشارة اللاسلكية التي يعاني منها العديد من مستخدمي الإنترنيت عبر تقوية الإشارة اللاسلكية وتكثيفها داخل الأبنية والأماكن المغلقة.

شوف تيفي

تمكن فريق من الباحثين بكلية دارتموث من توفير حل لمشكل ضعف الإشارة اللاسلكية التي يعاني منها العديد من مستخدمي الإنترنيت عبر تقوية الإشارة اللاسلكية وتكثيفها داخل الأبنية والأماكن المغلقة.

فيما تعتمد التقنية على الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج هيكل مغطى برقائق الألمنيوم، يتضمن وضع عاكس على هوائيات جهاز الـ''راوتر'' لتوجيه الإشارات اللاسلكية إلى حيث يحتاج المستخدم في شكل حزمة، مما يعزز حماية البيانات ويمنع تشتت الإشارة.

وقال شيا تشو، مساعد بروفيسور في الجامعة، إنه ''من خلال استثمار بسيط يبلغ 35 دولارا، يمكن إنشاء عاكس لاسلكي خاص يتفوق على الهوائيات التي تكلف آلاف الدولارات''.، حسب ما نشره موقع روسيا اليوم نقلا عن صحيفة ديلي ميل.

في حين تساعد الطريقة التي أنشأها فريق البحث عن طريق برنامج ''WiPrint'' على تحديد المساحات الداخلية المرغوب فيها ومواقع نقاط الوصول اللاسلكية، وذلك من خلال طباعة النموذج الذي يتم تغطيته برقائق الألومينيوم، من أجل تكثيف الإشارات اللاسلكية في شكل شعاع.