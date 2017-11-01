فشل تجاري كبير لنظارات سناب شات‎ ﻿

من المنتظر أن تشرع شركة ''سناب شات'' في بيع نظاراتها '' Spectacles'' في وحدة تسوق عصرية، شرق العاصمة البريطانية.

شوف تيفي



من المنتظر أن تشرع شركة ''سناب شات'' في بيع نظاراتها '' Spectacles'' في وحدة تسوق عصرية، شرق العاصمة البريطانية.



فيما تبين لشركة ''سناب شات'' أنها أخطأت التقدير بصورة كبيرة في الطلب على النظارة، حيث اكتشفت الشركة أن آلاف النظارات لم يجر بيعها، الأمر الذي يعني خسارتها قرابة 40 مليون دولار، وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية.



وكشف إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة باعت 150 ألف نظارة فقط، وهو رقم محدود جدا.



وتبذل الشركة جهودا لبيع النظارات المكدسة في متاجر تابعة للعلامة التجارية ''جون لويس'' في بريطانيا، وكانت قد طرحتها للبيع في متاجر ''سلفريدج وهارودز''.



