وتتواصل الأفراح....سهرات فنية بالمدن المغربية احتفالا بفوز الأسود ﻿

أعلنت العديد من جمعيات المجتمع المدني تنظيم سهرات فنية عشية يوم الأحد احتفالا بالانتصار الكبير للمنتخب المغربي ضد نظيرة ''الإيفواري'' في سباق الحصول على بطاقة التأهل لمونديال روسيا.

شوف تيفي

أعلنت العديد من جمعيات المجتمع المدني تنظيم سهرات فنية عشية يوم الأحد احتفالا بالانتصار الكبير للمنتخب المغربي ضد نظيرة ''الإيفواري'' في سباق الحصول على بطاقة التأهل لمونديال روسيا.

وتقوم العديد من الجمعيات عبر ربوع الوطن في تنسيق مع بعض المجالس المنتخبة تنصيب خيام بالساحات العمومية ووسط التجمعات السكنية، استعدادا للاحتفال بالحدث الكروي الكبير الذي أخرج المغاربة للشوارع والأزقة بأعداد كبيرة كعربون شكر للأسود على قتاليتهم في المباراة.

وينتظر أن تشهد العديد من المدن المغربية عشية اليوم الأحد تنظيم سهرات فنية وفلكلورية، تشرف عليها جمعيات المجتمع المدني وشباب الأحياء، حيث تم تزيين العديد من الخيام والمنصات الشرفية بالأعلام المغربية وصور لاعبي المنتخب مع تخصيص أمكنة للأطفال والنساء استعدادا للاحتفال.