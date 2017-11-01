مسيرة ضخمة ضد التحرش الجنسي في هوليوود يشارك فيها آلاف المتظاهرين تحت وسم ''مي تو'' ﻿

تشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يومه الأحد مسيرة من المنتظر أن يشارك فيها آلاف المتظاهرين دعما لضحايا التحرش الجنسي بعد سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي شهدتها أمريكا من قبل مشاهير مما ساهم في شن

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تشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يومه الأحد مسيرة من المنتظر أن يشارك فيها آلاف المتظاهرين دعما لضحايا التحرش الجنسي بعد سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي شهدتها أمريكا من قبل مشاهير مما ساهم في شن حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، صورت مثل تلك الاعتداءات، كسمة منتشرة في الحياة الأمريكية.

فيما تعرف الحملة انتشارا واسعا لهاشتاغ ''مي تو'' الذي يعني ''أنا أيضا''، بعد سلسلة من الاتهامات التي أعلنها رجال ونساء، قالوا أيضا أنهم كانوا ضحية تحرش جنسي، من شخصيات نافذة في صناعة الترفيه.

وقال منظمو المسيرة، على الصفحة المخصصة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن النقاش حول التحرش في هوليوود سوف يتسع، ليشمل قطاعات أخرى، إذا دفعناه إلى ذلك، لن يتسع من تلقاء نفسه، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة رويترز البريطانية.

يشار إلى أن هذه الحملة جاءت بعد إقدام العديد من ضحايا الاعتداء الجنسي على توجيه التهم لمشاهير على مدى الأسابيع الماضية، الأمر الذي شجع رجالا ونساء من كل المجالات على تنظيم حملة على الإنترنت تحت هاشتاغ “مي تو”، من أجل الكشف عن تجاربهم الشخصية مع التحرش والاعتداء الجنسي، بعد سنوات من وقوعها.