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رغم الاحتجاجات...''راخوي'' يصل برشلونة ويدعو الشركات للتوقف عن نقل مقراتها لمدريد

مجتمع ''ما مسوقش''

رغم الاحتجاجات...''راخوي'' يصل برشلونة ويدعو الشركات للتوقف عن نقل مقراتها لمدريد

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 01:57 رغم الاحتجاجات...راخوي يصل برشلونة ويدعو الشركات للتوقف عن نقل مقراتها لمدريد | دولي
رغم الاحتجاجات...''راخوي'' يصل برشلونة ويدعو الشركات للتوقف عن نقل مقراتها لمدريد
أكد رئيس الوزراء الإسباني ''ماريانو راخوي'' بأنه يريد ''استعادة كتالونيا'' بالوسائل ''الديمقراطية'' ودعا الشركات التي نقلت مئات مقارها منها بسبب الشكوك المحيطة بمسألة استقلال الإقليم، إلى عدم التخلي

شوف تيفي وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسباني ''ماريانو راخوي'' بأنه يريد ''استعادة كتالونيا'' بالوسائل ''الديمقراطية'' ودعا الشركات التي نقلت مئات مقارها منها بسبب الشكوك المحيطة بمسألة استقلال الإقليم، إلى عدم التخلي عن المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فرئيس الحكومة وصل اليوم الأحد لمدينة برشلونة عشية الاحتجاجات الضخمة التي نظمت بإقليم كتالونيا، حيث يزور راخوي المدينة للمرة الأولى منذ أن وضع الإقليم تحت وصاية مدريد.

ونزل مئات الآلاف من ''الكتالونيين'' يوم أمس السبت، إلى شوارع برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح قادتهم المحتجزين بسبب تأييدهم الانفصال عن إسبانيا، عقب استفتاء أدخل البلاد في أزمة سياسية حادة، حيث تأتي التظاهرة التي استمرت لساعتين في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، غداة الإفراج عن رئيسة برلمان كتالونيا الانفصالية كارمي فوركاديل بكفالة بلغت 150 ألف يورو.

 

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كتالونيا الحكومة راخوي مدريد شوف تيفي

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