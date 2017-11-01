السعودية تدعو وزراء الخارجية العرب لاجتماع طارئ بسبب إيران ﻿

يعقد وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل اجتماعاً طارئاً بمقر الجامعة العربية بالقاهرة لبحث انتهاكات إيران في الدول العربية، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.

شوف تيفي وكالات

يعقد وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل اجتماعاً طارئاً بمقر الجامعة العربية بالقاهرة لبحث انتهاكات إيران في الدول العربية، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.

وبحسب مذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء فقد تقرر ''عقد دورة استثنائية على مستوى الوزراء الأحد المقبل بعد موافقة البحرين والإمارات على الطلب السعودي وبعد التشاور مع جيبوتي التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة''.

وسبق أن قدمت السعودية رسالة إلى الأمم المتحدة دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف النظام الإيراني المسؤول عن العديد من الأعمال التخريبية التي تؤثر على الأمن في المنطقة.