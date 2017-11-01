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''سعد الحريري''... أنا حر طليق وسأغادر السعودية قريبا عائدا إلى لبنان

بتاريــخ : 13 نونبر 2017 / 01:51 سعد الحريري... أنا حر طليق وسأغادر السعودية قريبا عائدا إلى لبنان | دولي
''سعد الحريري''... أنا حر طليق وسأغادر السعودية قريبا عائدا إلى لبنان
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري مساء اليوم الأحد 12 أكتوبر من مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض أنه سيعود إلى لبنان ''قريبا جدا'' لتقديم استقالته طبقا للدستور اللبناني.

شوف تيفي وكالات

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري مساء اليوم الأحد 12 أكتوبر من مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض أنه سيعود إلى لبنان ''قريبا جدا'' لتقديم استقالته طبقا للدستور اللبناني.

وقال ''الحريري'' في مقابلة مع تلفزيون المستقبل التابع لتياره من منزله في الرياض ''سأعود إلى لبنان قريبا جدا لأقوم بالإجراءات الدستورية اللازمة''، في إشارة إلى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون حسب الدستور اللبناني.

وأضاف ''الحريري'' إنه كتب بيان استقالته بيده مؤكدا أنه ''حر'' في تنقلاته داخل المملكة نافيا بشكل قاطع المعلومات التي تشكك بحرية تحركه في السعودية، مضيفا ''أنا حر هنا وإذا رغبت بالسفر غدا سأسافر'' موضحا ''أنا كتبت بيان الاستقالة بيدي وأردت إحداث صدمة إيجابية''.

 

 

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