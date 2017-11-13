بالصورة..الإمارات تهنئ المنتخب المغربي بالتأهل بطريقة جد رائعة ﻿

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه التهاني والتبريك للمنتخب المغربي لكرة القدم عقب تأهله لمونديال روسيا بطريقة رائعة وذلك من خلال تزيين برج العرب بالعلم المغربي.

''شوف تيفي''



قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه التهاني والتبريك للمنتخب المغربي لكرة القدم عقب تأهله لمونديال روسيا بطريقة رائعة وذلك من خلال تزيين برج العرب بالعلم المغربي.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، حيث عبر العديد من النشطاء المغاربة وخاصة المقيمين بالإمارات عن سعادتهم الكبيرة، موضحين بأن البادرة التي تم القيام بها، تؤكد عمق العلاقة التي تجمع الدولتين الشقيقتين.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي حسم بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018 على حساب فيلة المنتخب الإيفواري بثنائية تاريخية.