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زلزال ''عنيف'' يخلف قتلى وجرحى في إيران والعراق

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 23:56 زلزال عنيف يخلف قتلى وجرحى في إيران والعراق | دولي
زلزال ''عنيف'' يخلف قتلى وجرحى في إيران والعراق
ضرب مساء اليوم الأحد، زلزال بقوة 7,3 درجة على سلم ''ريشتر'' منطقتي شمال شرق العراق وغرب إيران، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 150 آخرين الأقل في محافظة السليمانية شمال العراق.

شوف تيفي

 

ضرب مساء اليوم الأحد، زلزال بقوة 7,3 درجة على سلم ''ريشتر'' منطقتي شمال شرق العراق وغرب إيران، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 150 آخرين الأقل في محافظة السليمانية شمال العراق.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قتل أيضا سبعة أشخاص وأصيب 25 في إيران إثر الزلزال الذي وصف بالعنيف، حسب حصيلة مؤقتة أوردتها وكالة إيسنا الإيرانية للأنباء.

وقال هوشانغ بازوند محافظ كرمنشاه الإيرانية للوكالة ''بحسب آخر حصيلة، قتل ستة أشخاص في قصر شرين وشخص آخر في أزغله''، وأضاف ''جميع أفراد الإغاثة والجيش في حالة تأهب''.

 

 

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قتلى الزلزال الجرحى العراق شوف تيفي

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