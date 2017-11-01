جد مؤلم.. فرحة تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا تقتل أستاذة جامعية بمراكش ﻿

تسببت فرحة تأهل الأسود إلى مونديال روسيا 2018 في حوادث أليمة، فبمدينة مراكش، توفيت بسكتة قلبية مفاجئة الأستاذة بمعهد الاتصال وعلوم الإعلام جميلة عبيد، عقب خروجها إلى شوارع المدينة الحمراء للاحتفال

"شوف تيفي"

تسببت فرحة تأهل الأسود إلى مونديال روسيا 2018 في حوادث أليمة، فبمدينة مراكش، توفيت بسكتة قلبية مفاجئة الأستاذة بمعهد الاتصال وعلوم الإعلام جميلة عبيد، عقب خروجها إلى شوارع المدينة الحمراء للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على الكوت ديفوار.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فقد سقطت الأستاذة الخمسينية أرضا ونقلت إلى مصحة خاصة ، لكن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياتها، مشيرة إلى أن المتوفاة كانت تعاني على ما يبدو من اعتلال بالقلب.

ومن جهة أخرى، أوضحت ذات اليومية بأن الخروج الجماهيري لسكان العاصمة العلمية فاس، تحول إلى فوضى عارمة بعدما ملأت مواكب السيارات وحشود الراجلين مختلف الشوارع ما خلف حوادث سير خطيرة.



