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بالصورة.. لاعبو المنتخب المغربي كيحتافلو في مطعم مشهور بعين الذياب+تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 22:38 بالصورة.. لاعبو المنتخب المغربي كيحتافلو في مطعم مشهور بعين الذياب+تفاصيل حصرية | سبور
بالصورة.. لاعبو المنتخب المغربي كيحتافلو في مطعم مشهور بعين الذياب+تفاصيل حصرية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم، وأعضاء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع ولاعبين سابقين، يتواجدون بهذه اللحظات من يومه الأحد، داخل أحد المطاعم

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم، وأعضاء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع ولاعبين سابقين، يتواجدون بهذه اللحظات من يومه الأحد، داخل أحد المطاعم المشهورة بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء.

وأكد المصدر ذاته بأن لاعبي المنتخب المغربي، وصلوا إلى المطعم المذكور تحت حراسة أمنية مشددة، مشيرا إلى أن أسود الأطلس سيحتفلون داخل المطعم بالتأهل لمونديال روسيا 2018.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الأثرياء، أقام يومه الأحد، حفلا على شرف لاعبي المنتخب المغربي بـأحد الفنادق المصنفة المتواجدة وسط مدينة الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المنتخب المغربي لكرة القدم البيضاء عين الذئاب

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