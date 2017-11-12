 بالصورة..بعد تأهل أسود الأطلس لكأس العالم: صورة مومو والأمير مولاي رشيد الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ﻿
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بالصورة..بعد تأهل أسود الأطلس لكأس العالم: صورة مومو والأمير مولاي رشيد الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 22:25 بالصورة..بعد تأهل أسود الأطلس لكأس العالم: صورة مومو والأمير مولاي رشيد الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون
بالصورة..بعد تأهل أسود الأطلس لكأس العالم: صورة مومو والأمير مولاي رشيد الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر الإعلامي محمد بوصفيحة الملقب بـ ''مومو'' على حسابه بالإنستغرام، قبل قليل من يومه الأحد، صورة جديدة جمعته بالأمير مولاي رشيد، وهي الصورة التي ظهر خلالها ''مومو'' وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي بعد

"شوف تيفي"

نشر الإعلامي محمد بوصفيحة الملقب بـ "مومو" على حسابه بالإنستغرام، قبل قليل من يومه الأحد، صورة جديدة جمعته بالأمير مولاي رشيد، وهي الصورة التي ظهر خلالها "مومو" وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي بعد ساعات من تأهل أسود الأطلس للمونديال.


وكتب مومو إلى جانب الصورة التي ظهر فيها بقميص للمنتخب به توقيعات اللاعبين: " الله يبارك في عمر سيدي مولاي رشيد..الله ينصر سيدنا عاش الملك..الله الوطن الملك".

وعبر العديد من متتبعي "مومو" عن إعجابهم الكبير بالصورة، مؤكدين في الوقت نفسه بأن تأهل أسود الأطلس للمونديال، أدخل الفرحة في قلوب المغاربة من طنجة إلى الكويرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأمير مولاي رشيد مومو محمد بوصفيحة الفرحة المونديال

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