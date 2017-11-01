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استقبال شعبي وحماسي للملك محمد السادس بقطر

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 21:41 استقبال شعبي وحماسي للملك محمد السادس بقطر | بوليتيك
استقبال شعبي وحماسي للملك محمد السادس بقطر
أقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأحد، بالديوان الأميري في الدوحة، حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل .

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأحد، بالديوان الأميري في الدوحة، حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل .

ولدى وصول الملك وأمير دولة قطر، إلى الديوان الأميري، التحقا بالمنصة الشرفية، حيث جرت مراسم تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والقطري، قبل أن يستعرضا تشكيلة من حرس الشرف أدت التحية .

إثر ذلك، تقدم للسلام على الملك عدد من سامي الشخصيات القطرية، من بينها على الخصوص، نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الديوان الأميري ، وسفير دولة قطر بالمغرب عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري .

كما تقدم للسلام على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعضاء الوفد الرسمي المغربي المرافق للملك في هذه الزيارة، والذي يتألف على الخصوص، من مستشاري الملك ويتعلق الأمر بفؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة .

وكان الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، قد حل في وقت سابق بدولة قطر في إطار زيارة رسمية .

وقد خصصت الجالية المغربية المقيمة في دولة قطر استقبالا شعبيا وحماسيا حارا للملك، تعبيرا عن فرحتهم وغبطتهم بهذه الزيارة الملكية الميمونة .

واحتشد أبناء الجالية أمام الديوان الأميري بالدوحة ساعات قبل وصول الموكب الرسمي، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك وهم يرددون الهتافات بحياة الملك ومباركين خطواته السديدة ومبادراته النبيلة والمحمودة .

 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الدوحة دولة قطر الأمير مولاي إسماعيل

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