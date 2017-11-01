الملك محمد السادس يتباحث بالدوحة مع أمير قطر ﻿

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك محمد السادس، لدولة قطر بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى الملك اليوم الأحد بالديوان الأميري بالدوحة ، مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

"شوف تيفي"+"و م ع"

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك محمد السادس، لدولة قطر بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى الملك اليوم الأحد بالديوان الأميري بالدوحة ، مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

وبعد اللقاء الموسع الذي ضم عددا من سامي المسؤولين من كلا البلدين، أجرى الملك وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات على انفراد.

وتناولت المباحثات بين الملك وأمير قطر العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والإرادة الراسخة لقائدي البلدين لتعزيز التعاون بشكل أكبر في مختلف المجالات.

كما تبادل قائدا البلدين وجهات النظر حول عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك التي تكتسي طابعا إقليميا ودوليا.

حضر هذه المباحثات عن الجانب القطري، على الخصوص، نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني.