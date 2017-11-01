مثير..الثعلب رونار يتمنى مواجهة هذا المنتخب العالمي بمونديال روسيا 2018 ﻿

كشف موقع '' 20 دقيقة الفرنسي'' يومه الأحد، أن هريفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم ومباشرة بعد تأهل الأسود على حساب المنتخب الإيفواري، تمنى مواجهة المنتخب الفرنسي خلال الدور الأول لمونديال



"شوف تيفي"

كشف موقع " 20 دقيقة الفرنسي" يومه الأحد، أن هريفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم ومباشرة بعد تأهل الأسود على حساب المنتخب الإيفواري، تمنى مواجهة المنتخب الفرنسي خلال الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وأكد الموقع الفرنسي بأن هيرفي رونار وفي رده على السؤال الخاص بالمنتخبات التي يتمنى تجنبها خلال مونديال روسيا، اختار الكشف عن المنتخب الذي يتمنى مواجهته ويتعلق الأمر بالمنتخب الفرنسي.

وأوضح المصدر ذاته بأن المنتخب المغربي، كان منظما بقيادة هيرفي رونار واستطاع الإطاحة بالفيلة بأبيدجان بثنائية.