عاجل.. منتخب سويسرا يتأهل إلى مونديال روسيا ﻿

تمكن المنتخب السويسري من حجز مقعد بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه، بعد تعادلها اليوم الأحد في بازل مع ضيفتها إيرلندا الشمالية صفر لمثله في إياب

"شوف تيفي"

تمكن المنتخب السويسري من حجز مقعد بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه، بعد تعادلها اليوم الأحد في بازل مع ضيفتها إيرلندا الشمالية صفر لمثله في إياب الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب السويسري الذي خسر معركة التأهل المباشر عن المجموعة الأوروبية الثانية بفارق الأهداف عن البرتغال بطلة أوروبا، حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف سجله من ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل، وكان ذلك كافيا له من أجل الحصول على بطاقة التأهل بعد محافظته الأحد على نظافة شباكه.





