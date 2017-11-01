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عاجل وحصري..هذا هو المغربي اللي قال للفرنسية لورا بريول تخرج وتكشف عن تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب وتعنيف من طرف سعد المجرد

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 19:14 عاجل وحصري..هذا هو المغربي اللي قال للفرنسية لورا بريول تخرج وتكشف عن تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب وتعنيف من طرف سعد المجرد | ثقافة و فنون
عاجل وحصري..هذا هو المغربي اللي قال للفرنسية لورا بريول تخرج وتكشف عن تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب وتعنيف من طرف سعد المجرد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي المغربي ''كوهين سارفاتي'' من المحتمل أنه كان وراء الفيديو المثير الذي ظهرت خلاله الفرنسية لوار بريول وهي تكشف عن حقائق مثيرة وصادمة حول ليلة الواقعة وما جرى

"شوف تيفي":إ.طيون

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحامي المغربي "كوهين سارفاتي" من المحتمل أنه  كان وراء الفيديو المثير الذي ظهرت خلاله الفرنسية لوار بريول وهي تكشف عن حقائق مثيرة وصادمة حول ليلة الواقعة وما جرى بينها وبين المجرد.

وأضاف المصدر ذاته بأن المحامي كوهين سرفاتي ومباشرة بعد توليه الدفاع عن لورا بريول، طلب من موكلته الخروج عن صمتها للكشف عن حقيقة ما وقع بينها وبين المجرد.

وأكد ذات المصدر بأن المحامي المغربي، اتخذ هذه الخطوة أياما قبل الحسم في القضية وذلك حتى يوجه صفعة للمجرد ولمحاميه موريتي الذي كان يعول على المعطيات الأخيرة التي كانت في صالح "المعلم".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لورا بريول المجرد الواقعة محاولة الاغتصاب كوهين سرفاتي

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