''نزار بركة'' يحدد شروط التحاق حزب الاستقلال بحكومة سعد الدين العثماني ﻿

كشف الأمين العام لحزب الاستقلال ''نزار بركة'' خلال تأطيره رفقة أعضاء باللجنة التنفيذية للقاء تواصلي مع منتخبي وأعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال بجهة درعة تافيلالت، عن الشروط والمساطر التي ستسبق

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كشف الأمين العام لحزب الاستقلال ''نزار بركة'' خلال تأطيره رفقة أعضاء باللجنة التنفيذية للقاء تواصلي مع منتخبي وأعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال بجهة درعة تافيلالت، عن الشروط والمساطر التي ستسبق مشاركة الحزب في الحكومة.

وأفاد مصدر من اللقاء التواصلي الذي عقد صبيحة يومه الأحد بجهة درعة تافيلالت، أن ''نزار بركة'' أكد على العودة للمجلس الوطني للحزب باعتباره أعلى هيئة تقريرية بالحزب، لحسم أي عرض مفترض لدخول الحكومة الحالية لسعد الدين العثماني أو أي حكومة أخرى.

ووفق ذات المصدر، فقد أوضح بركة خلال كلمته باللقاء التواصلي الذي انعقد بمقر جهة درعة تافيلالت، بأن حزب الميزان لن يقبل بأي عرض للمشاركة في تدبير الشأن العام لا يطابق مكانة حزب الاستقلال بالمشهد السياسي وكذا قوة فريقة النيابي بالمقارنة مع الفرق البرلمانية الأخرى، بالإضافة إلى تضمين البرنامج الحكومي للمشروع المجتمعي لمؤسس حزب الاستقلال ''علال الفاسي''.