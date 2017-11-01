 عاجل وبالفيديو.. وأخيرا لوار بريول تخرج عن صمتها وتكشف عن التفاصيل الكاملة لما وقع بينها وبين المجرد+حقائق خطيرة ﻿
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عاجل وبالفيديو.. وأخيرا لوار بريول تخرج عن صمتها وتكشف عن التفاصيل الكاملة لما وقع بينها وبين المجرد+حقائق خطيرة

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 18:59 عاجل وبالفيديو.. وأخيرا لوار بريول تخرج عن صمتها وتكشف عن التفاصيل الكاملة لما وقع بينها وبين المجرد+حقائق خطيرة | ثقافة و فنون
عاجل وبالفيديو.. وأخيرا لوار بريول تخرج عن صمتها وتكشف عن التفاصيل الكاملة لما وقع بينها وبين المجرد+حقائق خطيرة
بعد سنة من الواقعة، خرجت الفرنسية لورا بريول بتصريح جد صادم، كشفت من خلاله عن ما وقع بينها وبين سعد المجرد داخل غرفة فندق ماريوت وهي تذرف الدموع، موضحة بأنها كانت ضحية الاغتصاب والتعنيف الجسدي.

"شوف تيفي"

بعد سنة من الواقعة، خرجت الفرنسية لورا بريول بتصريح جد صادم، كشفت من خلاله عن ما وقع بينها وبين سعد المجرد داخل غرفة فندق ماريوت وهي تذرف الدموع، موضحة بأنها كانت ضحية الاغتصاب والتعنيف الجسدي.

وأوضحت بريول بأنها قضت وقتا ممتعا مع المجرد وأصدقائه بملهى ليلي قبل أن توافق على مرافقته إلى الفندق، مشيرة إلى أن المجرد الذي وصفته بـ"الوحش" بادر بتقبيلها وخلال محاولته تكرار قبلته، وبسبب تراجعها للخلف ورفضها أقدم على لكمها في الظهر والوجه بطريقة وحشية.

وأضافت بريول بأن المجرد منحها بعض الثلج لتضعه على وجهها قبل أن تتفاجأ به وهو يصعد فوقها محاولا اغتصابها بالقوة، مبرزة بأنها ومباشرة بعد الواقعة، انتقلت بواسطة سيارة أجرة إلى دائرة أمنية وضعت بها شكاية ضد سعد المجرد، وقامت بالعديد من الفحوصات الطبية.

وأشارت الفتاة الفرنسية بأنها مظلومة وتشعر بالحزن الكبير بعد أن تخلت عنها والدتها، ووجدت نفسها ضحية لبعض التأويلات لربط هذه القضية بقضية صديقها الذي تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر "الحشيش".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد لورار برويل

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