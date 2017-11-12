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مثير بالفيديو والصورة.. إحراق صور ولي العهد السعودي

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 18:55 مثير بالفيديو والصورة.. إحراق صور ولي العهد السعودي | دولي
مثير بالفيديو والصورة.. إحراق صور ولي العهد السعودي
أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد مشنوق، أمس السبت، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، عن إعطائه لأوامر بإزالة صور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من شوارع مدينة طرابلس اللبنانية بعد أن


"شوف تيفي"


أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد مشنوق، أمس السبت، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، عن إعطائه لأوامر بإزالة صور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من شوارع مدينة طرابلس اللبنانية بعد أن قام مجهولون بإضرام النار فيها، كما يظهر فيديو تم تداوله بالعديد من الصفحات.

وأكد وزير الداخلية اللبناني بأن هذا العمل لا يعبر عن حقيقة مشاعر أهل طرابلس وكل اللبنانيين تجاه السعودية، مؤكدا إصدار أوامره بملاحقة المسؤولين عن واقعة إحراق صور الأمير السعودي.

وكتب مشنوق في تغريدته: "أعمالٌ كهذه لا تعبّر عن حقيقة مشاعر أهل طرابلس و الشمال وكلّ لبنان، تجاه المملكة العربية السعودية. وقد طلبتُ من القوى الأمنية ملاحقة الفاعلين وتسليمهم إلى القضاء لإجراء اللازم".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزير الداخلية مدينة طرابلس الأمير السعودي المسؤولين

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