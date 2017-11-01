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فيديو رائع..بعد تأهل المنتخب المغربي..مواطن إيفواري طلب من مغربي يعطيه صورة الملك محمد السادس حينت كيبغيه بزاف

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 18:16 فيديو رائع..بعد تأهل المنتخب المغربي..مواطن إيفواري طلب من مغربي يعطيه صورة الملك محمد السادس حينت كيبغيه بزاف | سبور
فيديو رائع..بعد تأهل المنتخب المغربي..مواطن إيفواري طلب من مغربي يعطيه صورة الملك محمد السادس حينت كيبغيه بزاف
نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، مقطع فيديو رائع، ظهر خلال مواطن إيفواري وهو يطلب من مواطن مغربي منحه صورة الملك محمد السادس.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد، مقطع فيديو رائع، ظهر خلال مواطن إيفواري وهو يطلب من مواطن مغربي منحه صورة الملك محمد السادس.

وأوضح هذا الإيفواري بأنه يريد الصورة نظرا للحب الكبير الذي يكنه للملك محمد السادس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الملك يحل بشكل مستمر بالكوت ديفوار ولهذا فإن الشعب الإيفواري يحب الملك ويقدره.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، مؤكدين بأن العديد من الشعوب الإفريقية تعشق الملك محمد السادس لأنه أكد في العديد من المرات خلال زيارته للدول الإفريقية عن حبه الكبير لها وعن رغبة المغرب في القيام بالعديد من الأمور لخدمة مواطنيها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواطن مغربي الشعب الإيفواري الملك محمد السادس

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