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مؤلم وبالفيديو.. شوفو الحالة ديال شباب مغاربة وسط الحبس في ليبيا

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 17:19 مؤلم وبالفيديو.. شوفو الحالة ديال شباب مغاربة وسط الحبس في ليبيا | حوادث و حقوق
مؤلم وبالفيديو.. شوفو الحالة ديال شباب مغاربة وسط الحبس في ليبيا
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأحد بمقطع فيديو جد مؤلم، قيل إنه لمغاربة متواجدين بسجن زوارا بليبيا بعد أن تم اعتقالهم خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية من الأراضي الليبية إلى إيطاليا.

"شوف تيفي"


توصلت "شوف تيفي" يومه الأحد بمقطع فيديو جد مؤلم، قيل إنه لمغاربة متواجدين بسجن زوارا بليبيا بعد أن تم اعتقالهم خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية من الأراضي الليبية إلى إيطاليا.

والتقط هذا الفيديو شخص، حاول الكشف عن بعض المعطيات الخاصة بالمسجونين المغاربة الذين يعانون من الجوع والعطش، ودعا الملك محمد السادس والمسؤولين إلى التدخل لإنقاذهم وانتشالهم من هذا الجحيم.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بيلبيا، نشر سابقا العديد من الفيديوهات، ظهر خلالها مغاربة تم انقاذهم من الموت بالسواحل الليبية خلال رحلة الموت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ليبيا إيطاليا الجوع العطش

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