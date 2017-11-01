الملك محمد السادس يحل بدولة قطر ﻿

حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأحد، بالدوحة قادما إليها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مستهل زيارة رسمية لدولة قطر .

"شوف تيفي"+"و م ع"

حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأحد، بالدوحة قادما إليها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مستهل زيارة رسمية لدولة قطر .

ولدى نزول الملك من الطائرة بمطار حمد الدولي، وجد في استقباله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر .

وبعد أن استعرض الملك وأمير دولة قطر، تشكيلة من حرس الشرف أدت التحية، تقدم للسلام عليه نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وسفير دولة قطر بالمغرب السيد عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري .

كما تقدم للسلام على الملك كل من نبيل زنيبر سفير المغرب في الدوحة وأعضاء السفارة المغربية بقطر.

وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات بالمطار، توجه الموكب الرسمي إلى الديوان الأميري، حيث سيجري الملك مباحثات مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

ويرافق الملك، خلال هذه الزيارة، وفد رسمي يضم، على الخصوص، مستشاريه فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة .