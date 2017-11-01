 الملك محمد السادس يحل بدولة قطر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو .. شاهد أسيست متولي لحمد الله الذي يسجل هدف الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس نجوم قطر | بووز

بالفيديو .. شاهد أسيست متولي لحمد الله الذي يسجل هدف الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس نجوم قطر

بالفيديو..شاهد لأول مرة وجه لورا بريول كلو مضروب بعدما ضاربات مع المجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو..شاهد لأول مرة وجه لورا بريول كلو مضروب بعدما ضاربات مع المجرد

عاجل...زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة يضرب شمال العراق ودول أخرى مجاورة | دولي

عاجل...زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة يضرب شمال العراق ودول أخرى مجاورة

عاجل وحصري..هذا هو المغربي اللي قال للفرنسية لورا بريول تخرج وتكشف عن تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب وتعنيف من طرف سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..هذا هو المغربي اللي قال للفرنسية لورا بريول تخرج وتكشف عن تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب

نزار بركة يحدد شروط التحاق حزب الاستقلال بحكومة سعد الدين العثماني | بوليتيك

''نزار بركة'' يحدد شروط التحاق حزب الاستقلال بحكومة سعد الدين العثماني

مواصلة لقاء تلفزيون المستقبل مع سعد الحريري | دولي

مواصلة لقاء تلفزيون ''المستقبل'' مع سعد الحريري

عاجل وبالفيديو.. وأخيرا لوار بريول تخرج عن صمتها وتكشف عن التفاصيل الكاملة لما وقع بينها وبين المجرد+حقائق خطيرة | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو.. وأخيرا لوار بريول تخرج عن صمتها وتكشف عن التفاصيل الكاملة لما وقع بينها وبين

مثير بالفيديو والصورة.. إحراق صور ولي العهد السعودي | دولي

مثير بالفيديو والصورة.. إحراق صور ولي العهد السعودي

حصري..تسريب فيديو ولأول مرة الشيخ محمد الفيزازي رفقة حنان زعبول ناشطين بقلب مقر الجمعية الي كانوا عايشين فيها بطنجة.. شوفو شنو كيقولو.. | حوادث و حقوق

حصري..تسريب فيديو ولأول مرة الشيخ ''محمد الفيزازي'' رفقة ''حنان زعبول'' ناشطين بقلب مقر الجمعية الي

مجتمع ''ما مسوقش''

الملك محمد السادس يحل بدولة قطر

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 17:14 الملك محمد السادس يحل بدولة قطر | بوليتيك
الملك محمد السادس يحل بدولة قطر
حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأحد، بالدوحة قادما إليها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مستهل زيارة رسمية لدولة قطر .

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأحد، بالدوحة قادما إليها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مستهل زيارة رسمية لدولة قطر .

ولدى نزول الملك من الطائرة بمطار حمد الدولي، وجد في استقباله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر .

وبعد أن استعرض الملك وأمير دولة قطر، تشكيلة من حرس الشرف أدت التحية، تقدم للسلام عليه نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وسفير دولة قطر بالمغرب السيد عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري .

كما تقدم للسلام على الملك كل من نبيل زنيبر سفير المغرب في الدوحة وأعضاء السفارة المغربية بقطر.

وبعد استراحة قصيرة في قاعة التشريفات بالمطار، توجه الموكب الرسمي إلى الديوان الأميري، حيث سيجري الملك مباحثات مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

ويرافق الملك، خلال هذه الزيارة، وفد رسمي يضم، على الخصوص، مستشاريه فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس قطر دولة سفير المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نزار بركة يحدد شروط التحاق حزب الاستقلال بحكومة سعد الدين العثماني | بوليتيك

''نزار بركة'' يحدد شروط التحاق حزب الاستقلال بحكومة سعد الدين العثماني

بالفيديو:لمياء بوطالب تلقي كلمة بالدارجة في افتتاح الجامعة الخريفية بمراكش وسط حضور كبير | بوليتيك

بالفيديو:لمياء بوطالب تلقي كلمة بالدارجة في افتتاح الجامعة الخريفية بمراكش وسط حضور كبير

العثماني يتوصل بلائحة الوزراء المرشحين لخلافة المعفيين بعد الزلزال السياسي | بوليتيك

العثماني يتوصل بلائحة الوزراء المرشحين لخلافة المعفيين بعد ''الزلزال السياسي''

شبيبة أخنوش تفتتح الجامعة الخريفية لجهة مراكش بحضور قياديين بحزب الحمامة | بوليتيك

شبيبة أخنوش تفتتح الجامعة الخريفية لجهة مراكش بحضور قياديين بحزب الحمامة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو شاهد لقطات من الزلزال الذي ضرب اليوم لاول مرة في بغداد | زووم
منذ 18 دقيقة

بالفيديو شاهد لقطات من الزلزال الذي ضرب اليوم لاول مرة في بغداد

بالفيديو.. لحظة وصول بعثة المنتخب المغربي إلى فندق بالدارالبيضاء بعدما عرض عليهم ثري مغربي و معاهم بنت رونار.. شوفو أشنو دارو عليهم المغاربة | خارج البلاطو

بالفيديو.. لحظة وصول بعثة المنتخب المغربي إلى فندق بالدارالبيضاء بعدما عرض عليهم ثري مغربي و معاهم بنت رونار.. شوفو أشنو دارو عليهم المغاربة

لحظة محاصرة و منع الوفد المغربي من دخول ملعب أبيدجان.. شوفو ردة فعل أبرون و نوفل العواملة | خارج البلاطو

لحظة محاصرة و منع الوفد المغربي من دخول ملعب أبيدجان.. شوفو ردة فعل أبرون و نوفل العواملة

بالفيديو..فنان مغربي عايش فجمايكا يغني أغنية مغربية | بــووز

بالفيديو..فنان مغربي عايش فجمايكا يغني أغنية مغربية

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو .. شاهد أسيست متولي لحمد الله الذي يسجل هدف الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس نجوم قطر | بووز
منذ 3 دقائق

بالفيديو .. شاهد أسيست متولي لحمد الله الذي يسجل هدف الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس نجوم قطر

بالفيديو..شاهد لأول مرة وجه لورا بريول كلو مضروب بعدما ضاربات مع المجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو..شاهد لأول مرة وجه لورا بريول كلو مضروب بعدما ضاربات مع المجرد

عاجل...زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة يضرب شمال العراق ودول أخرى مجاورة | دولي

عاجل...زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة يضرب شمال العراق ودول أخرى مجاورة

عاجل وحصري..هذا هو المغربي اللي قال للفرنسية لورا بريول تخرج وتكشف عن تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب وتعنيف من طرف سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..هذا هو المغربي اللي قال للفرنسية لورا بريول تخرج وتكشف عن تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتصاب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.