العثماني يتوصل بلائحة الوزراء المرشحين لخلافة المعفيين بعد ''الزلزال السياسي'' ﻿

رغم رفض قادة حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية الحديث عن موضوع تعويض الوزراء المعفيين، كشفت مصادر ''شوف تيفي'' توصل سعد الدين العثماني بالأسماء المقترحة لتعويض كل من ''نبيل بن عبد الله'' و''محمد

شوف تيفي

رغم رفض قادة حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية الحديث عن موضوع تعويض الوزراء المعفيين، كشفت مصادر "شوف تيفي" توصل سعد الدين العثماني بالأسماء المقترحة لتعويض كل من "نبيل بن عبد الله" و"محمد حصاد" و"الحسين الوردي" و"العربي بن الشيخ".

ووفق ذات المصادر، فالعثماني لم يناقش اللائحتين اللتين توصل بهما من قادة حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بل احتفظ بهما إلى حين عودة الملك محمد السادس من زيارته لعدد من الدول الخليجية، لتقديم الاسماء المقترحة للملك لتعيين الوزراء الجدد بالإضافة إلى الاسم الذي سيشغل الوزارة المنتدبة في الشؤون الإفريقية.

وحسب ذات المصدر، "فامحند العنصر" الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، هو الوحيد المكلف وبشكل انفرادي تقديم مقترحات الحزب لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلافا لحزب التقدم والاشتراكية الذي يدبر تعويض وزرائه المعفيين عبر تنسيق مشترك بين الأمين العام للحزب وبعض قادة المكتب السياسي.





