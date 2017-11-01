غـــريب: الشبيبة الاشتراكية تطالب بدعم أفلام الجنس الواقعية وعرضها عبر الإعلام العمومي ..! (تفاصيل مثيرة) ﻿

في خطوة غريبة، طالبت شبيبة الحزب الاشتراكي الديموقراطي ببرلين بدعم ''أفلام الجنس النسائية'' بأموال دافعي الضرائب، وبررت موقفها هذا بتقديم صورة ''واقعية ''عن الأفلام الجنسية البعيدة عن ''تيارالأفلام

"شــوف تيفي"



في خطوة غريبة، طالبت شبيبة الحزب الاشتراكي الديموقراطي ببرلين بدعم "أفلام الجنس النسائية" بأموال دافعي الضرائب، وبررت موقفها هذا بتقديم صورة "واقعية "عن الأفلام الجنسية البعيدة عن "تيارالأفلام الإباحية السائدة".

وفي هذا الصدد ذكر موقع "موبيل تفي" الألماني أن شبيبة الحزب الاشتراكي الديموقراطي ببرلين، تريد دعم إنتاج "أفلام الجنس النسائية" بأموال دافعي الضرائب، لأن تيار الجنس السائد الآن "يُعطي صورة خاطئة عن الحياة الجنسية".



وأوضح الموقع أن شبيبة الحزب الألماني منزعجة من "التيار السائد لأفلام الجنس"، والتي تذكر برياضة اللياقة البدنية. وقالت الشبيبة في مقترح لها، من المتوقع طرحه في مؤتمر الحزب الاشتراكي ببرلين يوم السبت القادم "عادة ما تظهر الأفلام الإباحية صورة نمطية جنسية وعنصرية، لا يكون فيها إجماع".



وزاد الموقع أن الشبيبة الاشتراكية تريد تغيير هذه الصورة بهدف تقديم صورة واقعية عن الحياة الجنسية للشباب، قائلة "يجب أن تكون الأفلام الجنسية النسائية مجانية ودائمة ومتاحة. ولهذه (الأسباب) نطالب بدعم للأفلام على غرار النموذج السويدي".



هذا وقد طالبت الشبيبة الاشتراكية بالاستناد إلى هذا النموذج كاستكمال للحصص غير النظامية داخل العمل التعليمي أيضا، حيث يجب مشاهدة هذه الأفلام مجانا بالمكتبة السمعية البصرية للقنوات العمومية.





