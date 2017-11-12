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مجتمع ''ما مسوقش''

بعد فوز المنتخب المغربي.. الشيخ السلفي حسن الكتاني في خرجة مثيرة له ''كرة القدم اهتمام السفهاء...''

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 16:42 بعد فوز المنتخب المغربي.. الشيخ السلفي حسن الكتاني في خرجة مثيرة له كرة القدم اهتمام السفهاء... | مجتمع
بعد فوز المنتخب المغربي.. الشيخ السلفي حسن الكتاني في خرجة مثيرة له ''كرة القدم اهتمام السفهاء...''
في خرجة مثيرة له ، كتب الشيخ ''حسن الكتاني'' في تدوينة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''من الأمور التي قتلها أبي رحمه الله في قلبي حب كرة القدم ''.

''شـــوف تيفي''


في خرجة مثيرة له ، كتب الشيخ ''حسن الكتاني'' في تدوينة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''من الأمور التي قتلها أبي رحمه الله في قلبي حب كرة القدم ''.

وأضــاف في ذات التدوينة '' فقد رآني مرة أتفرج على مباراة فصرخ علي و قال لي: هذا اهتمام السفهاء'' ، الشيء الذي أثار العديد من النشطاء والمتتبعين واعتبروه تسفيها لكافة الشعب المغربي الذي فرح ليلة أمس ولا زال ينتشي لفرحة فوز المنتخب المغربي على الفريق الإيفواري.


هذا وقد تفاعل العديد من رواد الفيسبوك مع تدوينة الشيخ السلفي بنوع من القسوة في التعاليق ، حيث عبر له الكثير أن خرجته هاته لم تكن موفقة ولم تختر الزمان ولا المكان المناسبين ، لاسيما أن المغاربة كلهم أجمعوا أن مناسبة فوز المنتخب المغربي وتأهله لإقصائيات كأس العالم ستهون عليه مما يعانيه في صمت .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الشيخ الكتاني المغرب كرة القديم

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