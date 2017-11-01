وأخيرا..."الحريري" يلتقي ملك السعودية بالعاصمة الرياض ﻿

في ثاني ظهور لرئيس الوزراء اللبناني منذ استقالته التي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، شوهد سعد الحريري أمس السبت في لقطات بثها التلفزيون السعودي وهو يصافح الملك سلمان بن عبد العزيز.

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في ثاني ظهور لرئيس الوزراء اللبناني منذ استقالته التي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، شوهد سعد الحريري أمس السبت في لقطات بثها التلفزيون السعودي وهو يصافح الملك سلمان بن عبد العزيز.

وظهر الحريري في لقطات مقتضبة وهو يصافح الملك سلمان لدى عودة الأخير من المدينة المنورة، وقال المكتب الإعلامي للحريري إنه شارك في استقبال الملك السعودي لدى عودته.

وبالموازاة مع الظهور الجديد لسعد الحريري، كثف لبنان اتصالاته الدولية لكشف الغموض الذي يلف مصير رئيس الحكومة المستقيل، حيث قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن وزير الخارجية "جبران باسيل" أجرى اتصالات بوزراء خارجية عدد من الدول ومسؤولين في الأمم المتحدة، طالبهم فيها بتأمين عودة الحريري السريعة إلى بلده.