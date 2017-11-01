 اتصالات عالية المستوى ومفاوضات لأجل عودة ''سعد الحريري'' إلى بلاده ﻿
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اتصالات عالية المستوى ومفاوضات لأجل عودة ''سعد الحريري'' إلى بلاده

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 16:36 اتصالات عالية المستوى ومفاوضات لأجل عودة سعد الحريري إلى بلاده | دولي
اتصالات عالية المستوى ومفاوضات لأجل عودة ''سعد الحريري'' إلى بلاده
أجرى مسؤولون لبنانيون اتصالات بمسؤوليين دولين لمساعدة بيروت على تأمين عودة رئيس الحكومة ''سعد الحريري'' سريعا، وماراثون بيروت السنوي يدعم قضية الحريري من خلال ''اركض لسعد'' ، وذلك بعد أيام من

''شـــوف تيفي''


أجرى مسؤولون لبنانيون اتصالات بمسؤوليين دولين لمساعدة بيروت على تأمين عودة رئيس الحكومة ''سعد الحريري'' سريعا، وماراثون بيروت السنوي يدعم قضية الحريري من خلال ''اركض لسعد'' ، وذلك بعد أيام من استقالته المفاجأة.

وفي هذا الصدد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأحد 12 نونبر 2017، بأن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة اتصالات دولية طالب فيها بمساعدة لبنان من أجل تأمين العودة السريعة لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من السعودية إلى بلاده.
وذكرت الوكالة الرسمية أن هذه الاتصالات جاءت ''في إطار الحملة الدبلوماسية التي أطلقها لبنان لشرح ملابسات استقالة الحريري من خارج لبنان والظروف الملتبسة التي حصلت فيها''.

هذا وقد طالب باسيل في اتصالاته بوزراء خارجية عدد من الدول ومسؤولين دوليين ''بمساعدة لبنان من أجل تأمين العودة السريعة لرئيس الحكومة إلى بلده توفيرا للظروف السياسية والدستورية والشخصية التي تسمح له باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا''

 

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شوف تيفي سعد الحريري الاستقالة لبنان

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