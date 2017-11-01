بالفيديو..بعدما بغا يطلق مراتو..ربيعي فرحان وعايش الحياة في بلجيكا ﻿

نشر الملاكم المغربي أبو حمادة عبد الجليل، قبل قليل من يومه الأحد، مقطع فيديو مباشر عبر حسابه بالفيسبوك وهو الفيديو الذي جمعه بالملاكم محمد ربيعي الذي كشف لـ ''أبو حمادة'' بأنه يتواجد ببلجيكا وسيحل

"شوف تيفي"



نشر الملاكم المغربي أبو حمادة عبد الجليل، قبل قليل من يومه الأحد، مقطع فيديو مباشر عبر حسابه بالفيسبوك وهو الفيديو الذي جمعه بالملاكم محمد ربيعي الذي كشف لـ "أبو حمادة" بأنه يتواجد ببلجيكا وسيحل قريبا بألمانيا.

وظهر محمد ربيعي في هذا الفيديو رفقة شقيقه وهو سعيد جدا بحواره مع صديقه الملاكم أبو حمادة الذي وجه انتقادات لاذعة لجامعة الملاكمة المغربية، وعبر عن سعادته الكبيرة لتواجده بألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن "إيمان" زوجة ربيعي، كشفت في تصريحاتها لـ "شوف تيفي" أن زوجها الملاكم، يرغب في تطليقها وقد رفع دعوى قضائية حتى ينفصل عنها.