بعد منحة لقجع.. ثري مغربي عطا لأسود الأطلس منحة دسمة و عرض عليهم فكازا مباشرة بعد عودتهم من أبيدجان ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن شخصية معروفة من بين أثرياء المغرب خصص منحة مهمة و دسمة لبعثة المنتخب المغربي بعد تأهلهم لمونديال روسيا 2018.

شـــوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن شخصية معروفة من بين أثرياء المغرب خصص منحة مهمة و دسمة لبعثة المنتخب المغربي بعد تأهلهم لمونديال روسيا 2018.

و قالت مصادرنا، إن الثري المذكور، وجه دعوة خاصة لجميع مكونات المنتخب المغربي بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدارالبيضاء يومه الأحد مباشرة بعد عودتهم من أبيدجان.

و كان رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع،خصص منحة مغرية لأبناء رونار و المحددة في 100 مليون سنتيم بعد عبورهم بسلام إلى مونديال روسيا 2018.



وكما سبق و أشارت له "شوف تيفي" كانت جامعة لقجع قد رفعت منحة فوز المنتخب المغربي على منتخب الغابون إلى 50 ألف درهم بعدما كانت محددة في 40 ألف درهم بالإضافة إلى وعود بتحفيزات مالية مهمة مباشرة بعد تحقيق التأهل إلى كأس العالم 2018.



تجدر الإشارة إلى أن المباراة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 انتهت لصالح أصدقاء بن عطية يوم أمس السبت 11 نونبر المقبل بأبيدجان بهدفين مقابل لاشيئ.





