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هذا هو موعد قرعة كأس العالم واللي غادي يتعرف فيها أسود الأطلس على خصومهم في مونديال روسيا 2018

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 15:45 هذا هو موعد قرعة كأس العالم واللي غادي يتعرف فيها أسود الأطلس على خصومهم في مونديال روسيا 2018 | سبور
هذا هو موعد قرعة كأس العالم واللي غادي يتعرف فيها أسود الأطلس على خصومهم في مونديال روسيا 2018
كشف موقع قنوات ''بين إن سبورت'' يومه الأحد، بأن قرعة مونديال روسيا 2018، ستجرى في الفاتح من شهر دجنبر المقبل، والتي سيتعرف فيها المنتخب المغربي لكرة القدم على خصومه في الدور الأول.

"شوف تيفي"

كشف موقع قنوات "بين إن سبورت" يومه الأحد، بأن قرعة مونديال روسيا 2018، ستجرى في الفاتح من شهر دجنبر المقبل، والتي سيتعرف فيها المنتخب المغربي لكرة القدم على خصومه في الدور الأول.

وأوضح الموقع ذاته أن نظام قرعة مونديال روسيا 2018 ، ينص على حظر وقوع منتخبين من ذات التصنيف، حيث ستقسم المنتخبات الـ32 إلى أربع مستويات.

وأكد ذات الموقع بأن النظام المتبع في قرعة كأس العالم، يشير إلى أن المنتخبات ستوزع على 8 مجموعات على أن تضم كل مجموعة أربع منتخبات بشرط عدم التقاء منتخبين من ذات القارة في مجموعة واحدة باستثناء قارة أوروبا.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كأس العالم التصنيف المنتخب المغربي كرة القدم قرعة

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