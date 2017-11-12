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شبيبة أخنوش تفتتح الجامعة الخريفية لجهة مراكش بحضور قياديين بحزب الحمامة

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 15:40 شبيبة أخنوش تفتتح الجامعة الخريفية لجهة مراكش بحضور قياديين بحزب الحمامة | بوليتيك
شبيبة أخنوش تفتتح الجامعة الخريفية لجهة مراكش بحضور قياديين بحزب الحمامة
افتتحت أشغال الجامعة الخريفية لجهة مراكش آسفي الأحد 12 نونبر والمنظمة من قبل منظمة الشبيبة التجمعية، وسط حضور لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بالجهة الذين بلغ عددهم 1000 شخص، وكذا أطر وقيادات الحزب، في

شوف تيفي

 

افتتحت أشغال الجامعة الخريفية لجهة مراكش آسفي الأحد 12 نونبر والمنظمة من قبل منظمة الشبيبة التجمعية، وسط حضور لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بالجهة الذين بلغ عددهم 1000 شخص، وكذا أطر وقيادات الحزب، في لقاء اختير له موضوع" التسامح بين القيم الكونية والاختلاف الثقافي".

وكشفت "لمياء بوطالب" في كلمتها الافتتاحية بأن موضوع " التسامح بين القيم الكونية والاختلاف الثقافي" موضوع راهني ويهم الجميع، نظرا لتنامي ظواهر دخيلة عن المجتمع وقيمه، مؤكدة بأن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة مهمة للتذكير بقيم المجتمع وانفتاحه على الجميع على الرغم من الاختلافات، واستيعابه واحتضانه لكافة مكونات المجتمع.

ومن جانبه انتهز رشيد الطالبي العلمي الفرصة للإشارة بأن فوز المنتخب الوطني يوم أمس وتأهله لكأس العالم، رسم صورة حضارية وصورة مصغرة عن قيم المغاربة في التسامح والتعاون بين الجميع من أجل تحقيق نتيجة طال انتظارها.

ونبه العلمي "إلى تراجع هذه القيم في الحياة اليومية، وتجلي مظاهرها في عدد من المجالات والوقائع في الحياة اليومية عبر عدة ظواهر غير صحية ملأت الفضاء العام مؤخرا" وفق بلاغ صحفي.

وأشار عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة، "الى أن غياب الحوار والاستماع والاحترام المتبادل يغيب التسامح في ممارساتنا اليومية، ويجعلنا معرضين أكثر من أي وقت مضى لظواهر التطرف والتشدد" مختتما حديثه "بأن عدم التنبيه لخطورة هذه المظاهر والمحافظة على إرثنا وقيمنا، قد ينذر بغد أسوأ وبواقع يصعب إصلاحه."

وتشهد الجامعة الخريفية تنظيم عدد من الورشات التأطيرية تهم مواضيع التسامح والاختلاف الثقافي، يقوم بتأطيرها مجموعة من الباحثين وأطر حزب التجمع الوطني للأحرار.

 

‫شوف تيفي

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الأحرار التجمع التسامح الثقافة شوف تيفي

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