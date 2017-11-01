انفــراد.. هاشحال غادي ياخدو لاعبو المنتخب المغربي ديال الفلوس بعدما تأهلو لمونديال روسيا2018 ﻿

مباشرة بعد مباراة المنتخب المغربي و نظيره الإيفواري و التي انتهت بتأهل الأسود على حساب الفيلة بالكوت ديفوار إلى مونديال روسيا، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فوزي لقجع حدد منحة تأهل أبناء رونار في





شوف تيفي:م غطاس



مباشرة بعد مباراة المنتخب المغربي و نظيره الإيفواري و التي انتهت بتأهل الأسود على حساب الفيلة بالكوت ديفوار إلى مونديال روسيا، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فوزي لقجع حدد منحة تأهل أبناء رونار في 100 مليون سنتيم بعد عبورهم بسلام إلى مونديال روسيا 2018.



وكما سبق و أشارت له "شوف تيفي" كانت جامعة لقجع قد رفعت منحة فوز المنتخب المغربي على منتخب الغابون إلى 50 ألف درهم بعدما كانت محددة في 40 ألف درهم بالإضافة إلى وعود بتحفيزات مالية مهمة مباشرة بعد تحقيق التأهل إلى كأس العالم 2018.



تجدر الإشارة إلى أن المباراة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 انتهت لصالح أصدقاء بن عطية يوم أمس السبت 11 نونبر المقبل بأبيدجان بهدفين مقابل لاشيئ.





